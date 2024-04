L’osteopatia è una disciplina che si concentra sul trattamento di patologie e disturbi mediante il contatto manuale. Si basa, principalmente, sulla considerazione dell’essere umano come un’unità composta da corpo, spirito e mente e l’osteopata è un professionista che si occupa di diversi ambiti di intervento, per favorire il benessere di adulti e bambini di qualsiasi fascia d’età.

Adulti e terza età

Rivolgersi a un professionista del settore, come ad esempio l’osteopata Chiara Fenaroli, può essere utile sia per gli adulti che per gli anziani. Infatti, offre beneficio in caso di patologie muscolo-scheletriche come le lombalgie, le cervicalgie ecc., ma può alleviare anche altri tipi di disturbi come i reflussi gastrici, la stitichezza, la cefalea e permettere una migliore gestione dello stress.

Invece, per la terza età, l’osteopatia può essere utilizzata sia per migliorare la postura e ridurre la rigidità, sia per lenire i dolori derivanti da patologie degenerative, come l’artrosi, e di conseguenza migliorare la qualità di vita e il benessere generale.

Gravidanza e post parto

Sia la gravidanza che la fase successiva al parto sono dei periodi di vita caratterizzati da cambiamenti significativi e importanti sfide fisiche ed emotive, dovuti principalmente agli ormoni.

Tra i fastidi più frequenti che una donna si ritrova ad affrontare durante la gravidanza ci sono mal di testa, stanchezza e dolori muscolari, che possono essere alleviati mediante l’osteopatia. Questa disciplina, infatti, offre un approccio sicuro e non invasivo per migliorare il benessere generale della neo-mamma.

Dopo il parto, l’osteopata può intervenire per migliorare la funzionalità muscolo-scheletrica e ristabilire l’equilibrio compromesso dalle alterazioni posturali (che potrebbero causare incontinenza da sforzo, dolori alle braccia, stitichezza, ecc.).

Alleviando le tensioni muscolari, la madre può affrontare con più serenità il delicato periodo successivo al parto.

Neonati e bambini

Dopo la nascita, un neonato può subire diversi disturbi, tra cui il rigurgito frequente, la difficoltà di suzione, ecc., che se trascurati potrebbero peggiorare nel tempo. Altri problemi frequenti nei neonati sono i disturbi del sonno, le coliche e l’irritabilità, da affrontare in maniera tempestiva per garantire il benessere del neonato. L’osteopata, in questo caso, offre un approccio delicato per trattare queste problematiche e aiutare il bambino ad affrontare la sua vita fuori dall’utero della madre.

Anche l’età pediatrica non è immune ai problemi che, seppur non gravi, possono causare disagi, come bronchiti, congestioni nasali, otiti, piccoli traumi, ecc. L’osteopata, in questo caso, può trattare i sintomi ed identificare le cause relative a tali disturbi. Inoltre, le tecniche di osteopatia possono essere utili per favorire una postura corretta.

Sport

Chi pratica attività fisica regolarmente (sia a livello agonistico che amatoriale) è costantemente esposto al rischio di traumi e infortuni. L’osteopatia è un valido supporto per aiutare e accelerare il processo di guarigione in collaborazione con specialisti del settore sanitario, ma è molto utile anche per la prevenzione.

Gli osteopati, infatti, utilizzano delle tecniche mirate per migliorare la mobilità e ridurre le tensioni, così da favorire il recupero muscolare e prevenire gli infortuni.

In più, l’intervento di un osteopata può consentire un miglioramento della postura, dell’equilibrio muscolare e della coordinazione, indispensabili per praticare sport senza rischi.