Senologia al centro: il tour itinerante per la prevenzione del tumore al seno

La seconda edizione del progetto Senologia al centro riparte nella provincia di Varese, i riflettori della prevenzione oncologica saranno accesi su Gallarate i prossimi 10, 11, 12 maggio in Via Verdi angolo Piazza della Libertà.

Sabato 11 maggio alle ore 11:00 è prevista l’inaugurazione ufficiale e il simbolico taglio del nastro alla presenza di numerose Autorità. Interverranno esponenti del mondo civile, religioso e militare, nonché rappresentanti ed operatori del settore medico-sanitario. Saranno presenti anche i rappresentanti della LILT Associazione Provinciale di Varese e il Team di lavoro del Progetto “Senologia al centro”.

Un evento volto a sensibilizzare la popolazione femminile – e non solo – su una tematica di fondamentale e primaria importanza come quella della prevenzione del tumore alla mammella.

L’obbiettivo dell’iniziativa è di rendere accessibili gratuitamente alle donne, previa prenotazione, visita clinica senologica, ecografia mammaria ed eventualmente mammografia direttamente nella piazza della loro città.

La lotta alla prevenzione oncologica è sostenuta dall’impegno congiunto di medici, volontari Lilt e del Team di Senologia al centro, promotori di un servizio informativo che vuole generare consapevolezza per la difesa della propria salute.

Fino ad ora, la battaglia contro il tumore al seno ha conseguito importanti successi grazie alla dedizione dei volontari e delle associazioni, pilastri portanti del sistema sanitario italiano. Tuttavia, è fondamentale intensificare gli sforzi per migliorare ulteriormente i risultati ottenuti.

Gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute, confermano che il carcinoma mammario è il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30% di tutti i tumori nelle donne. Inoltre, il tumore alla mammella sembrerebbe destinato a salire nei prossimi due decenni, mediamente dello 0,2% all’anno e a colpire sempre più in giovane età.

Per far sì che la battaglia contro il tumore al seno diventi vittoriosa è fondamentale conoscere i fattori di rischio della malattia, che, come sottolinea Lilt, causano il 20% delle diagnosi: terapia ormonale sostitutiva, obesità, scarsa attività fisica, scarso consumo di frutta e verdura fresca, assunzione di alcol e tabagismo.

Oltre ad abitudini di vita sane, un’arma indispensabile di cui disporre è la prevenzione. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ribadisce il ruolo della cultura della prevenzione come metodo di vita, affinché tutte le donne si sottopongano a visite senologiche, consigliando loro a partire dai 18 anni di praticare l’autoesame mensile; a 30 anni di effettuare annualmente una visita senologica con esame ecografico; a 40 anni di sottoporsi ad adeguati controlli clinico-strumentali (visita senologica, eco – mammografia).

Il progetto “Senologia al centro” vuole contribuire a rafforzare questa cultura, divulgando nel modo più ampio possibile il tema della prevenzione alla cittadinanza.