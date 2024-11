La scarsa aderenza alle terapie costa due miliardi l’anno, al via il Tavolo AIFA su Medicina di Precisione e Prescrittomica per migliorarla

L’invecchiamento della popolazione comporta l’aumento dei pazienti con più patologie croniche e, conseguentemente, di quelli sottoposti a poliprescrizioni.

Tanto che quasi un anziano su tre (il 28,5% degli ultrasessantacinquenni secondo l’ultimo rapporto OsMed) assume 10 o più medicinali in corso d’anno, almeno 5 nel 68% dei casi.

“Molti trattamenti però si traducono poi in bassa aderenza e persistenza alle terapie, con danni alla salute dei pazienti e spreco di risorse. Acuiti anche dal fatto che l’interazione di così tanti medicinali diventa difficile da tenere sotto controllo per gli stessi medici e che può generare effetti avversi o scarsa tollerabilità ai trattamenti”. Così il Presidente dall’AIFA, Robert Nisticò ha inaugurato i lavori del “Tavolo tecnico sulla medicina di Precisione e la Prescrittomica”. “Termini con i quali dovremo fare confidenza nell’era della farmacogenetica e dell’Intelligenza Artificiale, che promettono di personalizzare e ottimizzare sempre più le terapie”, spiega il Presidente dell’AIFA.

Al Tavolo oltre agli esperti dell’Agenzia partecipano Società scientifiche, organizzazioni delle professioni sanitarie e accademici del settore, già organizzati in gruppi di lavoro che dovrebbero portare nell’arco di un anno a un evento che renderà pubblici i risultati dell’attività di ricerca. “Con l’obiettivo non ultimo di attivare tutti i canali di comunicazione, compresi i social network, per condividere con la popolazione generale informazioni semplici e precise sull’uso corretto dei medicinali e le loro possibili interazioni”, precisa Nisticò.