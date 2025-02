Paolo Foggi confermato Chair dello Scientific Advice Working Party dell’EMA

Si rafforza il ruolo dell’Agenzia Italiana del Farmaco sulla scena regolatoria europea. Paolo Foggi, direttore del Settore Innovazione e Strategia del Farmaco dell’AIFA, è stato confermato Chairman dello Scientific Advice Working Party (SAWP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali, gruppo strategico di lavoro che fornisce consulenza scientifica per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi farmaci. Foggi ricopre questo incarico da marzo 2022, a rinnovargli la fiducia per un mandato di ulteriori 3 anni sono stati i componenti del Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP) di EMA, che lo hanno rieletto nel corso dell’ultimo meeting.

Il Presidente AIFA Robert Nisticò:

“Mi congratulo con il Dott. Foggi, che è stato chiamato per la seconda volta a ricoprire un ruolo prestigioso e di grande impegno. Il rinnovo di questa nomina rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto da Foggi in questi anni, ma anche delle competenze e della professionalità espresse dall’Agenzia, presente nei gruppi di lavoro e nei comitati più importanti.

Grazie a queste competenze e professionalità l’Italia è sempre più partecipe alle attività dell’EMA e protagonista nel sistema regolatorio europeo. Uno degli obiettivi del mio mandato è quello di rafforzare i rapporti dell’AIFA con l’Agenzia Europea dei Medicinali, le Agenzie degli altri Paesi e gli altri organismi internazionali, e accrescere ancora di più la partecipazione italiana alle procedure centralizzate di valutazione dei farmaci”.

Paolo Foggi:

“Sono onorato della fiducia accordatami dal CHMP e consapevole della grande responsabilità.

In un contesto internazionale complesso, in cui l’Europa ha oggettivamente bisogno di recuperare competitività, c’è bisogno di un sistema regolatorio capace di tenere il passo dell’innovazione per fornire al sistema produttivo risposte chiare e tempestive e garantire così la disponibilità di farmaci efficaci e sicuri ai cittadini europei.

Confermo tutto il mio impegno per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, consapevole di poter contare sul supporto dell’Agenzia e di tutti i colleghi europei”.

Il SAWP, Scientific Advice Working Party

è un gruppo di oltre 60 esperti provenienti da agenzie regolatorie del farmaco del network europeo, che fornisce pareri scientifici sui diversi aspetti dello sviluppo dei farmaci, con l’obiettivo di garantire qualità, sicurezza ed efficacia dei nuovi medicinali e, al tempo stesso, accelerarne la disponibilità per i pazienti.

L’attività di consulenza consente, infatti, di intervenire nelle primissime fasi dell’iter di sviluppo, basandosi sulle più solide evidenze scientifiche disponibili. Il SAWP offre inoltre supporto su nuove tecnologie, endpoint e metodi innovativi applicati allo sviluppo dei medicinali, attraverso appositi qualification advice.