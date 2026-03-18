Progetto Itaca presenta la nuova edizione di Incontri con la Scienza

Progetto Itaca – Associazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie – presenta la nuova edizione di “Incontri con la Scienza”, ciclo di conferenze dedicate all’approfondimento di temi scientifici, organizzato con il Patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, Consiglio Regionale, di Assolombarda e di Fondazione Pasquinelli.

Il nuovo appuntamento di “Incontri con la Scienza” si terrà mercoledì 22 aprile, presso il Teatro Dal Verme di Milano, e avrà come ospite Federico Faggin, fisico, inventore del primo microprocessore, imprenditore e pensatore volto a conciliare scienza e filosofia per rispondere alle eterne domande dell’uomo sull’origine e il fine dell’Universo e della nostra coscienza e spiritualità. Una conferenza – intitolata “La Coscienza nell’era dell’intelligenza artificiale” – che offrirà al pubblico uno spazio di confronto sul rapporto tra evoluzione tecnologica e dimensione interiore dell’essere umano.

La conferenza sarà strutturata in due momenti distinti:

dalle ore 10.00 alle 12.00 è previsto il primo incontro moderato da Sebastiano Barisoni , vicedirettore esecutivo di Radio 24 (Gruppo 24 Ore), aperto a tutti e dedicato in particolar modo agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori e delle Università che avranno accesso gratuito;

è previsto , vicedirettore esecutivo di Radio 24 (Gruppo 24 Ore), aperto a tutti e dedicato in particolar modo che avranno accesso gratuito; dalle 20.30 alle 22.30 è previsto un secondo incontro, aperto a tutto il pubblico, che vedrà la moderazione di Marcello Foa, giornalista, saggista e docente universitario.

L’evento rappresenta un’opportunità culturale e formativa per la città di Milano e avrà un impatto diretto sul territorio, grazie al coinvolgimento e alla partecipazione di circa 1000 studenti delle scuole superiori e 1000 cittadini. Uno spazio condiviso di dialogo intergenerazionale per far conoscere ai giovani la storia dell’innovazione tecnologica – stimolando curiosità scientifica, orientamento professionale e consapevolezza critica sull’uso della tecnologia – e per approfondire con la cittadinanza temi sempre più attuali, come intelligenza artificiale ed etica del digitale.

Con “Incontri con la Scienza”, Progetto Itaca intende trasferire alla comunità i valori che guidano l’agire quotidiano dell’Associazione, del Centro Club Itaca per la riabilitazione sociale e lavorativa e delle Job Stations, centri di smart working per persone con disturbi psichiatrici realizzati in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture: l’iniziativa è infatti volta alla promozione di un’informazione scientificamente aggiornata sulle Neuroscienze e sul rapporto Cervello-Mente, nella consapevolezza che stigma e discriminazioni legate alla Salute Mentale sono ancora alimentate da una scarsa conoscenza del tema.

Biografia Federico Faggin

Nato a Vicenza nel 1941 e laureato in Fisica all’Università di Padova nel 1965, Federico Faggin si trasferisce nel 1968 nella Silicon Valley, dove contribuisce al lavoro di ricerca e sviluppo per Fairchild Semiconductor e poi per Intel.

Qui progetta il primo microprocessore al mondo e altri componenti che segnano una svolta epocale per l’informatica moderna. Dal 1974 intraprende la strada imprenditoriale fondando Zilog e, successivamente, Synaptics, azienda pioniera nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Oggi, nella sua attività di scienziato e pensatore, Faggin unisce scienza, filosofia e introspezione, con particolare attenzione al tema della coscienza e al rapporto tra l’essere umano e le tecnologie emergenti.

Il suo messaggio, rivolto in modo speciale alle nuove generazioni, nasce dal desiderio di stimolare un pensiero critico sul ruolo della tecnologia e sul valore dell’esperienza interiore.