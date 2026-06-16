La Federazione Ciclistica Italiana e Infront annunciano il lancio di MyFCI, la nuova app ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana, pensata per rafforzare la connessione tra la FCI e l’intera community del ciclismo, offrendo un unico punto di accesso digitale a contenuti, servizi e comunicazioni federali.

L’app MyFCI, ideata e coordinata da Infront, Official Advisor della FCI, ha l’obiettivo di creare un vero e proprio hub digitale del movimento ciclistico italiano, valorizzando la relazione tra Federazione, atleti, tesserati e appassionati, ampliando le modalità di interazione e partecipazione alla vita federale.

La nuova MyFCI consente agli utenti di restare aggiornati in tempo reale su news e comunicazioni istituzionali della FCI, consultare il calendario gare e gli eventi del ciclismo nazionale, accedere a contenuti interattivi come quiz e sondaggi e usufruire di un’esperienza flessibile: l’app è accessibile anche senza registrazione, con la possibilità di consultare una selezione di contenuti, mentre la registrazione consente di sbloccare funzionalità, contenuti e vantaggi esclusivi dedicati alla community MyFCI.

Il posizionamento dell’app è quello di uno strumento digitale unico e centralizzato, progettato per rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo: dagli atleti ai tesserati, fino agli appassionati e ai tifosi.

Con MyFCI, la Federazione Ciclistica Italiana compie un ulteriore passo nel percorso di innovazione digitale, consolidando il proprio ruolo di riferimento per il movimento ciclistico nazionale e rafforzando il legame con la propria community.

“Con MyFCI mettiamo a disposizione del nostro movimento uno strumento moderno, intuitivo e capace di avvicinare ancora di più la Federazione a tutti i suoi protagonisti. Atleti, società, tecnici, dirigenti e appassionati potranno accedere in modo semplice e immediato a informazioni, contenuti e servizi, entrando a far parte di una comunità sempre più connessa e partecipativa. Questo progetto rappresenta un tassello importante del percorso di innovazione che stiamo portando avanti, con l’obiettivo di rendere la Federazione sempre più vicina alle esigenze del territorio e di tutti coloro che vivono il ciclismo ogni giorno”, ha dichiarato il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni.

“Lo sviluppo di MyFCI rappresenta un’ulteriore conferma della solidità e della qualità della nostra area digital. Grazie a un team altamente specializzato, che collabora quotidianamente con importanti realtà sportive, siamo impegnati nel creare soluzioni innovative capaci di rispondere alle esigenze dei nostri partner e delle loro community. Questo progetto con la Federazione Ciclistica Italiana va esattamente in questa direzione: offrire strumenti concreti per rafforzare il coinvolgimento e la relazione con gli appassionati”, ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy.