Il Comune di Cinisello Balsamo compie un nuovo passo nel percorso di innovazione digitale presentando Dashboard NL, una GeoDashboard intelligente che consente di interrogare il patrimonio informativo comunale utilizzando il linguaggio naturale. Il progetto, realizzato internamente dal personale dell’ICT del Comune, è stato presentato in occasione dell’Esri Italia User Conference 2026.

La nuova piattaforma integra Galene.ai (la piattaforma di intelligenza artificiale di cui si è dotata l’Amministrazione) con i sistemi GIS (basati su ambiente Esri) e permette di porre domande in italiano, come si farebbe in una normale conversazione, ottenendo in pochi secondi mappe, grafici, tabelle e analisi basate sui dati ufficiali dell’amministrazione. Un modo nuovo di accedere alle informazioni, senza la necessità di utilizzare strumenti complessi o conoscere linguaggi tecnici.

Negli anni il Comune ha costruito un patrimonio informativo integrato che raccoglie dati relativi a popolazione, territorio, urbanistica, edilizia, scuole, tributi e molti altri ambiti. La nuova GeoDashboard valorizza questo patrimonio rendendolo più semplice da consultare e più utile per supportare le attività quotidiane degli uffici e le decisioni dell’amministrazione.

L’elemento distintivo del progetto non è soltanto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma il modo in cui questa viene governata. Ogni risposta fornita dal sistema è infatti generata seguendo regole definite, procedure verificabili e controlli preventivi, con particolare attenzione alla tutela dei dati personali e alla trasparenza del processo decisionale.

L’obiettivo è offrire uno strumento affidabile, capace non solo di fornire informazioni, ma anche di rendere comprensibile il percorso che ha portato ai risultati restituiti. In questo modo l’intelligenza artificiale diventa un supporto concreto alle decisioni pubbliche, mantenendo sempre il controllo da parte dell’amministrazione.

“L’esperienza del Comune di Cinisello Balsamo dimostra come l’innovazione digitale possa migliorare l’accesso ai dati pubblici, semplificare il lavoro degli uffici e aumentare l’efficacia delle analisi, senza rinunciare ai principi di trasparenza, sicurezza e tutela della privacy”, ha spiegato l’assessore alla Digitalizzazione Fabrizia Berneschi.

Più che una nuova dashboard, il progetto rappresenta un nuovo modello di utilizzo dei dati pubblici: un sistema capace di comprendere le domande degli utenti, fornire risposte chiare e supportare decisioni sempre più informate. Una direzione destinata a rappresentare il futuro degli strumenti digitali a disposizione della pubblica amministrazione.