Netflix amplia le restrizioni: l’abbonamento condiviso è limitato anche in Italia. Dopo l’introduzione dell’opzione economica ma con pubblicità, la rinomata piattaforma di streaming sta prendendo una svolta ancora più significativa. Per poter condividere l’account al di fuori del nucleo familiare, gli utenti italiani dovranno sborsare un extra di 4,99 euro al mese, mentre negli Stati Uniti la cifra sale a 8 dollari.

Netflix ha inviato direttamente agli utenti una comunicazione via email, notificando il nuovo provvedimento per chi condivide l’account con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare.

La email inviata agli utenti Netflix

“L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi“.

In pratica, gli utenti si trovano di fronte a due opzioni: pagare un abbonamento aggiuntivo per coloro che risiedono altrove, oppure trasferire le preferenze e il profilo della persona interessata su un nuovo account a sé stante.

Piani di abbonamento Netflix

Piano Premium4K + HDR

Quota mensile

EUR9.99

Risoluzione

4K (Ultra HD) + HDR

Qualità video

Massima

Dispositivi supportati

TV, computer, cellulare e tablet

Piano Standard1080p

Quota mensile

EUR7.99

Risoluzione

1080p (Full HD)

Qualità video

Ottima

Dispositivi supportati

TV, computer, cellulare e tablet

Piano Basic720p

Quota mensile

EUR4.99

Risoluzione

720p (HD)

Qualità video

Buona

Dispositivi supportati

TV, computer, cellulare e tablet