L’intelligenza artificiale sotto la lente degli esperti

“Tecnologie innovative: Intelligenza Artificiale”

Al Palazzo delle Stelline di Milano dibattito organizzato da Milano Vapore.

“In un momento storico come quello attuale, in cui l’uomo si trova al confine tra un futuro che ancora a fatica sa utilizzare positivamente, alto è il rischio di esserne travolto e soggiogato”.

Così l’Avvocato Giampaolo Berni Ferretti, Presidente di Milano Vapore ha aperto con il Giurista Alessandro Tedeschi Toschi i lavori dell’incontro “Tecnologie innovative: Intelligenza Artificiale” che al Palazzo delle Stelline di Milano ha analizzato i risvolti giuridici ed evoluzioni nei settori della comunicazione, della cybersecurity, del commercio e dell’edilizia.

Mentre per Achille Colombo Clerici, Avvocato e Presidente di Assoedilizia, “L’intelligenza artificiale generativa va distinta dalla I.A. attuativa.

La prima consiste in un processo storico attraverso il quale si consegue alla macchina la capacità intellettiva propria dell’uomo, realizzandola attraverso la gestione e la elaborazione di centinaia e migliaia di settabytes; dati, immagazzinati e “interpretati” mediante algoritmi, e sfocianti in “risposte” in grado di sovvertire il modo di vivere dell’umanità, che passerà dall’intuizione e della volontà umana alla soggezione meccanica dell’uomo alle “decisioni” digitali. Con il rischio che, se i dati immessi o gli algoritmi applicati saranno distorcenti o perversi, le risposte dei Supercomputer o Processori Quantistici saranno distorte o perverse. E questo è un grande rischio etico.”

Ne hanno discusso inoltre:

Antonino La Lumia (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano): La definizione giuridica di “Intelligenza Artificiale

Andrea Del Corno (Avvocato): L’Applicazione delle IA nel mondo della Giustizia

Susanna Rita Marangoni (Avvocata): La configurabilità di una responsabilità penale in capo alle IA

Luciano Tolomei (Ceo di Del Monte & Partners Comunicazioni): I pericoli posti dalle IA nell’ambito della cybersecurity

Fabio di Venosa (Investigatore Privato e Probiviro di Federpol): L’Intelligenza Artificiale e la nuova frontiera dell’investigazione privata.

Conclusioni di: