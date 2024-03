A lezione di SPID per utilizzare i servizi web del Comune

22 marzo 2024 – Lezione di SPID, quattro incontri in altrettanti luoghi cittadini di incontro per imparare a richiedere e utilizzare lo SPID necessario per accedere alle risorse digitali della Pubblica Amministrazione.

“Facciamoli on line” è il titolo dell’iniziativa che prende il via il 27 marzo, voluta dall’assessore all’Innovazione tecnologica Fabrizia Berneschi con il supporto dell’Ufficio Informatica e Innovazione tecnologica del Comune di Cinisello Balsamo.

Gli incontri, gratuiti e ad accesso libero, si svolgeranno, sempre di mercoledì alle ore 15.00, secondo il seguente calendario:

27 marzo – Centro Anziani Friuli in viale Friuli, 7

15 maggio – Protezione Civile in via E. de Amicis, 42

3 luglio – Centro Auser in via Montello, 29

9 ottobre – Parrocchia Pio X in via Guglielmo Marconi, 129

Grazie a SPID, residenze anagrafiche, pratiche edilizie, come l’iscrizione ai concorsi, le richieste di contributi, il pagamento delle multe e molti altri servizi sono accessibili senza recarsi di persona in Comune, ma, utilizzando SPID, da casa tramite pc, tablet o smartphone.

“Abbiamo pensato a questa iniziativa che va incontro ai cittadini per avvicinarli al mondo della Pubblica Amministrazione moderna. I servizi comunali sono sempre più digitalizzati e avere SPID è fondamentale per sfruttarne le potenzialità. Incontriamo i cinisellesi per offrire loro l’opportunità di avvalersi di servizi comunali a domicilio”. Ha commentato l’assessore all’Innovazione tecnologica Fabrizia Berneschi.