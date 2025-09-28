Stefano Travisani e il nuovo campione del mondo del ricurvo maschile. Nell’ultimo giorno di gare a Gwangju (KOR) dei Mondiali Para-Archery in condizioni atmosferiche non ideali per gli arcieri in gara a causa della forte pioggia, l’azzurro vince la finale per l’oro individuale 7-1 Ziapaev. L’Italia nelle finali a squadre conquista la medaglia d’argento nel mixed team ricurvo grazie alla coppia Mijno-Travisani, campione olimpica in carica, sconfitta solamente allo shoot off dalla Mongolia 5-4 (20-19). Qualche rimpianto nelle altre sfide, gli azzurri finiscono al quarto posto nel W1 mixed team (Pellizzari-Tonon) e nel ricurvo con la squadra maschile (Bettoni-Travisani) e femminile (Floreno-Mijno). Ed è quarta anche Elisabetta Mijno nella finale individuale ricurvo femminile sconfitta allo shoot off dalla cinese Wang 5-4 (9*-9).

Le finali individuali

Impresa di Stefano Travisani che domina la finale individuale ed è il nuovo campione del mondo. L’azzurro batte in scioltezza Anton Ziapaev (AIN) 7-1, pareggiando solo il primo set 23-23 e poi schiacciando l’avversario con tre parziali vincenti uno dietro l’altro 26-25, 27-23 e 26-23. Una prestazione super per l’azzurro che in precedenza aveva giocato altre due finali a squadre.

Arriva ad un passo dal podio Elisabetta Mijno che perde la finale per il bronzo contro la cinese Wang solo allo shoot off. L’azzurra va sotto due volte, nel primo e nel terzo set (25-18, 28-27), il secondo finisce pari (27-27), ma poi rimonta con il 27-26 e il 25-23 delle ultime due volée. Si va così allo shoot off con entrambe le frecce che finiscono sul 9 ma quella cinese è più vicina al centro, termina così 5-4 (9*-9).

Le finali a squadre del ricurvo

La sfida per l’oro mixed team è un’altalena di emozioni in cui i campioni olimpici in carica Elisabetta Mijno e Stefano Travisani perdono solamente allo shoot off la sfida con la Mongolia (Demberel, Namjilmaa). Gli azzurri partono meglio (36-34) poi subiscono la rimonta avversaria (36-34, 36-35), ma non tremano e pareggiano in conti nel quarto set (39-36). Si va così alle frecce di spareggio con la selezione mongola che sfiora la perfezione, piazza due frecce sul 10 e chiude i conti 5-4 (20-19).

Un altro shoot off toglie dal collo degli azzurri una medaglia nella gara a squadre maschile. Stefano Travisani e Davide Bettoni perdono 5-4 (18-14) contro la Corea del Sud (Kim, Lee), con partenza in salita (30-34) e poi una grande reazione che porta al pareggio dopo un 34-34 e un 35-32. Nelle ultime tre frecce il verdetto non viene sciolto (35-35) e così si va allo spareggio con i padroni di casa più precisi e vincenti 18-14.

Quarto posto anche per la coppia femminile azzurra Elisabetta Mijno-Veronica Floreno che non riescono a tenere testa alla Cina. Sotto una pioggia battente, le asiatiche vincono tutti i parziali 34-29, 32-31 e 32-21 e conquistano la sfida con il 6-0 finale.

Pellizzari-Tonon quarti

Termina con la sconfitta 138-133 la finale per il bronzo W1 della coppia Asia Pellizzari-Paolo Tonon contro la Corea del Sud (Kim, Park). Il primo parziale finisce in parità 33-33 poi i padroni di casa accelerano e si prendono tutti i restanti parziali 35-34, 35-32 e 35-34.

Le finali azzurre

Domani e domenica sono in programma le finali dei Mondiali da seguire in diretta su Archery +, ecco il quadro delle sfide con gli azzurri protagonisti con orari italiani:

Domenica 28 settembre

Finale bronzo W1 mixed team: Italia-Corea del Sud 133-138

Finale bronzo ricurvo squadre femminili: Italia-Cina 0-6

Finale bronzo ricurvo squadre maschili: Italia-Corea del Sud 4-5 (18-14)

Finale oro ricurvo mixed team: Italia-Mongolia 4-5 (20-19)

Finale bronzo individuale ricurvo femminile: Mijno-Wang (CHN) 4-5 (9-9*)

Finale oro individuale ricurvo maschile: Travisani-Ziapaev (AIN) 7-1