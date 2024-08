Dalmine, BG – Luciano Martinez ha scelto MM Motorsport e MM Driving Academy per continuare il suo impegno nel TCR Italy. Il pilota argentino salirà sulla Honda Civic TCR della scuderia di Emanuele Alborghetti e Gianna Aiello a partire dal prossimo round della serie tricolore in programma a Imola. Per prepararsi al meglio, Martinez entra a far parte anche dell’academy piloti della scuderia bergamasca, con un impegno che va oltre il mondo turismo.

“Sono felice di unirmi ad un team importante come MM Motorsport. Qualche settimana fa ho iniziato gli impegnativi allenamenti e corsi dell’academy, godendo di un enorme supporto e ora ho potuto provare per la prima volta la nuova Honda TCR.” ha commentato Martinez, che dopo due stagioni nelle monoposto in Argentina e Stati Uniti ha varcato l’Atlantico scegliendo il mondo turismo per la sua carriera nel Vecchio Continente. “Non vedo l’ora che arrivino i prossimi test e la nostra prima gara insieme a Imola. Non voglio dimenticare di ringraziare Emanuele Alborghetti ed Eric Borsani per avermi aperto le porte della squadra. Lavorerò duro per ricambiare la fiducia con grandi risultati.” ha concluso il pilota argentino, che prenderà parte anche al round di Vallelunga della Coppa Italia Turismo, un probante test in vista della seconda parte della stagione del TCR Italy.

“Non vediamo l’ora di cominciare questa nuoa avventura con Luciano, è un pilota giovane ma molto veloce che saprà farsi notare. Per noi il TCR Italy riparte con un gran impegno sotto tutti i punti di vista, passiamo da una a ben tre auto e un nuovo giovane che crede nella nostra MM Driving Academy” ha commentato Emanuele Alborghetti, Team Principal di MM Motorsport a capo dell’accademia che ha avuto tra le sue fila l’attuale leader del Campionato del Mondo GT2 Carlo Tamburini, Marco Iannotta, oggi head coach di JAS Motorsport e Paolo Rocca, Campione Coppa Italia Turismo e race winner del TCR Italy. “Con Luciano abbiamo studiato un programma ad hoc di test e gare che lo porterà prima a Vallelunga, per una gara test che lo preparerà al meglio in vista del TCR Italy, dove dividerà il box Jacopo Cimenes e Marco Pellegrini.”

Il TCR Italy torna in pista dopo la pausa estiva, nel weekend del 8-9 settembre sul tracciato di Imola.