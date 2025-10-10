Sport e Motori

Mondiale UCI Gravel: le azzurre per Limburgo

Mondiale UCI Gravel 2025

Il ciclismo internazionale si prepara al quarto Mondiale UCI Gravel, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre nella regione del Limburgo meridionale (Zuid-Limburg, Paesi Bassi). Le gare élite partiranno da Beek e si concluderanno a Maastricht, capitale della provincia.

Sarà un Mondiale in “territorio amico” per gli olandesi, con i detentori del titolo Mathieu van der Poel e Marianne Vos pronti a difendere le rispettive maglie iridate. Ma anche l’Italia sarà protagonista grazie alla convocazione del Commissario Tecnico Daniele Pontoni, che ha scelto cinque atlete per la spedizione azzurra:

Letizia Borghesi (EF Education – Oatley)
Maria Giulia Confalonieri (G.S. Fiamme Oro)
Silvia Persico (UAE Team ADQ)
Debora Piana (FOL MTB Racing Team)
Giada Specia (KTM Factory MTB Team)

Il gruppo azzurro, sbarcato ieri nel Limburgo e che alloggia presso il Landal Kasteeldomein de Cauberg, proverà a dire la sua in un contesto di altissimo livello, dove tra gli uomini figurano anche Tom Pidcock, Tim Wellens e Romain Bardet, mentre tra le donne spiccano le olandesi Marianne Vos, Puck Pieterse e Lorena Wiebes, insieme a Kasia Niewiadoma, Mischa Bredewold e altre protagoniste internazionali.

Le gare saranno trasmesse in diretta su YouTube UCI e sulle piattaforme Discovery+ ed Eurosport. La prova delle Donne Elite prenderà il via sabato 11 ottobre a partire dalle 11:00, mentre quella degli Uomini Elite scatterà domenica 12 ottobre alle 11:45.

