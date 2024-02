Si è concluso oggi a Phillip Island in Australia il primo round del WorldSBK 2024. In una giornata soleggiata e fresca Tito Rabat, il pilota del Kawasaki Puccetti Racing, ha disputato la Superpole Race e Gara2.

Ieri lo spagnolo aveva ottenuto il ventesimo posto in Superpole ed aveva poi concluso Gara1 in diciottesima posizione.

Questa mattina Tito è scattato dalla settima fila nella Superpole Race che si è disputata sulla distanza di dieci giri, ed ha tagliato il traguardo in diciannovesima posizione.

Gara2 è stata sospesa al quarto giro dalla bandiera rossa a causa di una caduta ed è ripresa ridotta a soli 11 giri al termine dei quali Rabat ha ottenuto la sedicesima posizione, sfiorando la zona punti.

Il prossimo round del WorldSBK si disputerà nel weekend del 22-24 marzo sul circuito di Barcellona-Catalunya in Spagna.

Phillip Island – Australia

Campionato Mondiale Superbike

Superpole Race: 1) Lowes (Kawasaki) – 2) Locatelli (Yamaha) – 3) Razgatlioglu (BMW) – 4) Bautista (Ducati) – 5) Bulega (Ducati) – Gardner (Yamaha) ……. 19) Rabat (Kawasaki)

Gara2 – 1) Lowes (Kawasaki) – 2) Bautista (Ducati) – 3) Petrucci (Ducati) – 4) Iannone (Ducati) – 5) Bulega (Ducati) – 6) Rinaldi (Ducati) ……… 16) Rabat (Kawasaki)

Le dichiarazioni di Tito Rabat

“Oggi abbiamo disputato due gare brevi, che non ci hanno permesso di recuperare molte posizioni. Nella Superpole Race non ho trovato un ritmo molto veloce mentre in Gara2, anche grazie ad una modifica che la squadra ha apportato alla nostra moto, sono risalito sino al sedicesimo posto finale, ma ho soprattutto potuto tenere un buon passo. Stiamo lavorando molto e continueremo a farlo anche nei test che svolgeremo a marzo e che ci permetteranno di fare un ulteriore passo in avanti. Voglio ringraziare la squadra che ha lavorato tanto per me in questo weekend”.