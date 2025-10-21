DP World Tour: Laporta, Pavan e Migliozzi in Corea del Sud

Il Genesis Championship del DP World Tour è un torneo da dentro o fuori. Ultimo appuntamento della regular season del massimo circuito europeo maschile, si disputerà dal 23 al 26 ottobre al Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan, in Corea del Sud.

Al termine dell’evento, solo i migliori 70 della “Race to Dubai”, l’ordine di merito, potranno poi partecipare all’Abu Dhabi HSBC Championship (6-9 novembre negli Emirati Arabi Uniti), prima gara dei Play-Off. Dopodiché quelli nella top 50 voleranno a Dubai (13-16 novembre) per il DP World Tour Championship, atto conclusivo del DP World Tour 2025.

In Corea del Sud l’Italia schiererà in campo Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan. Il primo, 35enne di Castellana Grotte (Bari), è 59° davanti a Migliozzi, 28enne di Vicenza, 79°. Più indietro Pavan, 36enne di Roma, che nel DP World India Championship ha guadagnato però 10 posizioni e ora è 82°.

Nel 2024 a imporsi, in uno spareggio tutto sudcoreano, fu An Byeong-hun, ora alla ricerca del bis, abile a superare Tom Kim. Punteranno in alto anche altri due beniamini del pubblico di casa, Sungjae Im e Si Woo Kim.

Con loro big del calibro del giapponese Hideki Matsuyama (medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi e Masters Champion nel 2021) e dell’australiano Adam Scott (campione ad Augusta nel 2013). Chance, inoltre, per un altro nipponico, Keita Nakajima, oltre che per l’inglese Laurie Canter.

La sfida sarà ulteriormente importante perché solo quelli tra i migliori 115 della “Race to Dubai”, al termine del Genesis Championship, conserveranno la “carta” per il DP World Tour 2026. L’evento garantirà un montepremi di 4.000.000 di dollari, di cui 680.000 andranno al vincitore.

Molinari e Manassero in gara sul PGA Tour

Francesco Molinari e Matteo Manassero tornano a giocare negli Usa. Dal 23 al 26 ottobre saranno tra i protagonisti del Bank Of Utah Championship, in programma al Black Desert Resort di Ivins, nello Utah.

Quarto e terzultimo evento della FedEx Cup Fall del PGA Tour, mette in palio non solo un montepremi di 6.000.000, di cui 1.080.000 andrà al vincitore, ma anche punti importanti per mantenere la “carta” per il 2026. Dopo l’RSM Classic (20-23 novembre) i migliori 100 giocatori del circuito avranno la certezza di giocare sul massimo circuito statunitense anche il prossimo anno, mentre quelli dalla 101/a alla 125/a posizione conquisteranno una “carta” non piena.

A queste gare partecipano quelli oltre la 51/a piazza che competono per staccare il pass per i primi due ‘Signature Events’ del 2026.

Attualmente, Manassero, 32enne di Negrar di Valpolicella (Verona) e Molinari, 42enne di Torino, sono rispettivamente 158° e 203° e ambiscono a risalire posizioni in una gara che potrà contare su cinque tra i top 50 del ranking mondiale a partire dallo svedese Alex Noren (17° e tra i vicecapitani del Team Europe nella Ryder Cup 2025 conquistata dai continentali a Bethpage, New York).

Con lui anche gli americani Maverick McNealy (19°), Kurt Kitayama (36°), Billy Horschel (38°) e l’australiano Jason Day (42°). Nel field, inoltre, sette vincitori di almeno una competizione sul PGA Tour 2025: Steven Fisk (Sanderson Farms Championship), Ryan Gerard (Barracuda Championship), Joe Highsmith (Cognizant Classic), Kitayama (3M Open), William Mouw (ISCO Championship), Aldrich Potgieter (Rocket Classic), Karl Vilips (Puerto Rico Open). Difenderà il titolo lo statunitense Matt McCarty, 91° nella FedEx Cup con 7 piazzamenti tra i migliori 15 quest’anno.

Il torneo live su Discovery Plus

Il Bank Of Utah Championship verrà trasmesso in diretta su Discovery Plus con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 23 e venerdì 24 ottobre dalle 23:00 alle 2:00. Sabato 25 dalle 22:30 all’1:30. Domenica 26 dalle 21:30 alle 00:30.