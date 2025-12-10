Il DP World Tour resta in Sudafrica e da Sun City si sposta a Johannesburg per l’Alfred Dunhill Championship. Il torneo, che festeggia la 25/a edizione ed è organizzato in combinata con il Sunshine Tour, si disputerà dall’11 al 14 dicembre.

Saranno tre gli azzurri in gara: Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Per la prima volta dal 2005, il campo di gara non sarà più il Leopard Creek Country Club di Malelane, ma il Royal Johannesburg Club East Course. L’evento metterà in palio 1.500.000 euro, di cui 255.000 andranno al vincitore.

A difendere il titolo sarà il sudafricano Shaun Norris che, nel dicembre del 2024, con una rimonta nel round finale che lo ha visto risalire dalla 13/a posizione, ha superato di un colpo il suo connazionale Ryan Van Velzen, l’inglese John Parry e lo svedese Marcus Kinhult.

In anticipo sull’anno solare, questo è il quarto appuntamento del DP World Tour 2026 che saluterà il 2025 la prossima settimana con l’AfrAsia Bank Mauritius Open (18-21 dicembre) prima di ritrovarsi a gennaio (dal 15 al 18) negli Emirati Arabi Uniti con il Dubai Invitational.

I sudafricani hanno vinto dieci delle ultime dodici edizioni dell’Alfred Dunhill Championship e sono reduci da quattro successi consecutivi. Ancora una volta, davanti al proprio pubblico, inseguiranno l’impresa. Tra i past winner, con Norris, Louis Oosthuizen (campione Major, ha fatto suo il The Open nel 2010 e si è classificato secondo al The Master nel 2012 e allo US Open nel 2015), a segno nel 2023, Ockie Strydom (2022), Christiaan Bezuidenhout (2020), Brandon Stone (2016), Branden Grace (2013). Puntano in alto anche Thriston Lawrence, Dean Burmester e Dylan Frittelli.

Quanto agli azzurri, Migliozzi, 28enne di Vicenza, è reduce dal 52° posto nel “Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player” conquistato dal norvegese Kristoffer Reitan (assente a Johannesburg). Mentre Laporta, 35enne di Castellana Grotte (Bari), miglior azzurro sul DP World Tour 2025 e Andrea Pavan, 36enne di Roma, sono entrambi al debutto nella nuova stagione. Lo scorso anno il pugliese non superò il taglio mentre il capitolino si classificò 24° con uno score di 283 (67 69 76 71, -5) colpi.

Tra i favoriti al titolo ecco poi l’inglese Dan Bradbury (runner up nel Nedbank), gli spagnoli Eugenio Chacarra, Pablo Larrazabal (l’ultimo europeo a imporsi nella competizione grazie all’exploit del 2019), Angel Ayora, il tedesco Marcel Siem (suo l’Open d’Italia 2024), il francese Martin Couvra (miglior rookie del DP World Tour 2025) e il canadese Aaron Cockerill.

Il torneo in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW – L’Alfred Dunhill Championship verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 11 e venerdì 12 dicembre dalle ore 11:00 alle 16:00; sabato 13 e domenica 14 dalle 10:30 alle 15:30.