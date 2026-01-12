I Campionati Italiani di Ciclocross 2026 hanno incoronato al Parco Increa di Brugherio i nuovi campioni tricolori, al termine di un fine settimana intenso e partecipato che ha confermato la crescita e la solidità del movimento nazionale.

Nelle prove Elite, i titoli italiani sono andati a Filippo Fontana tra gli uomini e a Sara Casasola tra le donne. Tra gli Under 23, successo per Stefano Viezzi nella gara maschile, al terzo titolo italiano consecutivo, e per Elisa Ferri tra le donne, che al primo anno nella categoria ha imposto la propria superiorità, conquistando il suo settimo titolo nazionale consecutivo. Le gare Juniores hanno premiato Patrik Pezzo Rosola tra gli uomini, capace di difendere il titolo conquistato nella passata stagione, e Nicole Azzetti tra le donne.

Presente a Brugherio anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, che ha seguito da vicino le gare e ha voluto rivolgere un messaggio ai nuovi campioni italiani e all’intero movimento:

“Questi Campionati Italiani raccontano molto bene lo stato di salute del ciclocross italiano. Abbiamo visto gare di qualità, atleti preparati e una base giovane che continua a crescere e a ottenere risultati importanti anche a livello internazionale. Faccio i complimenti a tutti i nuovi campioni italiani, che hanno meritato questa maglia con prestazioni di alto livello, e ringrazio l’organizzazione per il lavoro svolto. Un plauso va anche al Comune di Brugherio, che ha messo a disposizione una location ideale, un tracciato che sembra pensato appositamente per il ciclocross e che ha valorizzato al massimo lo spettacolo delle gare. Eventi come questo sono fondamentali per lo sviluppo del nostro movimento e dimostrano quanto il ciclocross sia una disciplina strategica per il futuro del ciclismo italiano”.

Amatori e Team Relay

Nella giornata di sabato a Brugherio sono stati assegnati i titoli italiani amatori e della Team Relay. Oltre 250 atleti hanno partecipato alle gare maschili e femminili sul tracciato del Parco Increa, mentre la staffetta a squadre ha premiato il Team Cingolani, seguito da FAS Airport Services-Guerciotti-Premac e Alé Colnago.

I neo campioni italiani amatori

Donne: Veronica Mosconi (Elite Master Women), Jessica Pellizzaro (W1), Giulia Ballestri (W2), Vania Rossi (W3), Chiara Selva (W4), Paola Maniago (W5), Deborah Nan (W6), Luisa De Lorenzo Poz (W7), Lucia Pizzolotto (W8).

Uomini: Vittorio Carrer (Elite Sport), Antonio Macculi (M1), Pier Filippo Bertuzzo (M2), Samuel Mazzuchelli (M3), Carmine Del Riccio (M4), Massimo Folcarelli (M5), Stefano Nicoletti (M6), Biagio Palmisano (M7), Andrea Zamboni (M8), Giovanni Parro (M9).