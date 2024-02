Brillante top five per Valentin Debise e l’Evan Bros

L’inverno è ufficialmente terminato. Nella giornata di oggi infatti Valentin Debise e l’Evan Bros nel WorldSSP Yamaha Team è sceso in pista per l’ultima giornata di test invernali, sul tracciato di Phillip Island.

Originalmente la Supersport avrebbe dovuto girare sia oggi che domani, alternandosi in pista con la Superbike, ma problemi logistici legati agli pneumatici hanno obbligato gli organizzatori a cambiare i piani, con la SSP in pista solamente oggi, con due sessioni di prove – intervallate da mezz’ora di pausa – di quattro ore l’una.

Il cambio di piani non ha impedito all’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team di svolgere il proprio programma di lavoro, sfruttando nel modo migliore possibile il tempo a disposizione. Nel turno mattutino Valentin Debise ha completato 40 giri, per poi effettuarne 28 in quella pomeridiana. I riscontri cronometrici non hanno tardato ad arrivare, con Valentin autore del 5° crono nella classifica combinata delle due sessioni, a pochi decimi dalla vetta.

Terminato l’ultimo test invernale è tempo di fare sul serio. Da venerdì infatti – sempre sul fascinoso tracciato di Phillip Island – prenderà il via la stagione 2024 del mondiale Supersport, dove l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team punta ad essere protagonista.

Valentin Debise

“La giornata è stata positiva. Abbiamo proseguito sulla falsa riga di quanto compiuto nel precedente, lavorando un passo alla volta per permettermi di capire la moto e come guidarla. Il team ha iniziato a sua volta a comprendere cosa mi piace, aiutandomi con diverse soluzioni. Stiamo andando nella direzione giusta, ora non vedo l’ora di iniziare il primo weekend di gara”.