All’Estrella Damm Catalunya Championship con 9 azzurri

All’Estrella Damm Catalunya Championship, in Spagna, partecipano: Francesco ed Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Gregorio De Leo, Matteo Manassero, Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli.

Il DP World Tour, dopo 17 gare (Master compreso) in undici nazioni, approda in Europa dove in Spagna è in programma dal 7 al 10 maggio l’Estrella Damm Catalunya Championship. Si gioca sul percorso del Real Club de Golf El Prat, a Terrrassa nei pressi di Barcellona, dove saranno presenti nove giocatori azzurri: Francesco ed Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Gregorio De Leo, Matteo Manassero, Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli.

E’ la seconda edizione del torneo dopo quella del maggio 2022 (Catalunya Championship) vinta dallo spagnolo Adri Arnaus, 31enne di Barcellona. E’ rimasta l’unica sua sul circuito in un palmarès che ne comprende una sull’HotelPlanner Tour e due sull’Alps Tour nel 2017, quando era dilettante (la prima nel Villaverde Open al GC Udine). Sarà in campo, ma non da favorito con cinque tagli subiti in otto partecipazioni e tre terminate in bassa classifica.

Calamitano l’attenzione i cinque vincitori stagionali al via

ll sudafricano Jayden Schaper, due successi e il più in alto (3°) nella Race to Dubai (ordine di merito), l’inglese Dan Bradbury (n. 6), il tedesco Freddy Schott (n. 13), l’austriaco Bernd Wiesberger (n. 14) e l’iberico Nacho Elvira (n. 17).

Con loro proveranno a vivacizzare lo spettacolo il francese Julien Guerrier (n. 9), e altri che sono nella top 20 del ranking: gli spagnoli Eugenio Chacarra e Adrian Otaegui, con quest’ultimo che gioca sotto bandiera degli Emirati Arabi Uniti, e i sudafricani Hennie Du Plessis e Shaun Norris. Da seguire anche i transalpini Martin Couvra e Antoine Rozner, lo scozzese Ewen Ferguson, gli altri iberici Pablo Larrazabal e Angel Ayora. l’olandese Darius Van Driel e gli inglesi Marcus Armitage e Paul Waring.

Attesi alla prova tre azzurri protagonisti del precedente Turkish Airlines Open dove sono stati in corsa per il titolo fino alle batture finali: Guido Migliozzi (secondo), Gregorio De Leo (settimo), il più regolare e a premio in otto delle ultime nove presenze con due top ten, e Matteo Manassero (13°), mentre Francesco Molinari, miglior italiano nella Race to Dubai (30°), dovrà cancellare l’unico taglio in stagione dove ha già ottenuto tre piazzamenti tra i dieci su sei eventi.

Degli altri italiani Renato Paratore, molto alterno, sembra in ripresa, mentre Edoardo Molinari sta recuperando dopo il lungo stop per l’infortunio. Attraversano un momento difficile Francesco Laporta, Stefano Mazzoli e Filippo Celli. Il montepremi è di 2.750.000 dollari con prima moneta di 467.500 dollari.

Omaggio a Seve Ballesteros

La giornata inaugurale del torneo, il 7 maggio, coinciderà con il quindicesimo anniversario della scomparsa di Severiano Ballesteros e il DP World Tour renderà omaggio al grande campione dal carisma ineguagliabile. Prima dell’inizio lo starter lo ricorderà, mentre i giocatori che lo vorranno potranno indossare, per onorarlo, la divisa blu navy e bianca che portava in alcuni momenti indimenticabili della sua carriera, come in occasione della vittoria nell’Open Championship del 1984 a St. Andrews. Inoltre scene della sua carriera saranno proiettate sulla buca 1, sulla 18, in campo pratica e in punti strategici del percorso. Gli saranno dedicate le bandiere sui green delle buche 9 e 18, mentre da venerdì 8 maggio, quella della buca 5 rappresenterà le sue cinque vittorie nei major.

European Swing

In Spagna inizia l’European Swing, in quarto dei cinque “Global Swing” in cui è stato suddiviso il calendario, che terminerà con il BMW International Open (2-5 luglio). Come per i precedenti sarà stilata una speciale classifica a punti e il vincitore riceverà un bonus di 200.000 euro e avrà l’accesso ai nove eventi della seconda fase della stagione, chiamati “Back 9”, che anticiperanno i due ricchi PlayOffs conclusivi (Abu Dhabi Championship, 5-8 novembre, e DP World Tour Championship, 12-15 novembre).

Inoltre il migliore dello Swing Rankings non già qualificato entrerà nel field del Genesis Scottish Open (9-12 luglio, Scozia, Rolex Series). Nel ciclo delle sei gare che concederanno i punti (sono esclusi i due major, PGA Championship e US Open) rientrerà anche il DS Automobiles 83° Open d’Italia dove è in palio un posto per l’ultimo major stagionale (The Open, 16-19 luglio, Southport, Inghilterra).

I precedenti tre “Global Swing” sono stati appannaggio di Jayden Schaper (Opening Swing), dello statunitense Patrick Reed (International Swing) e dallo svedese Mikael Lindberg (Asian Swing).

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – L’Estrella Damm Catalunya Championship sarà trasmesso da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 7 maggio e venerdì 8, dalle ore 13,30 alle ore 18,30; sabato 9, dalle ore 13,30 alle ore 18; domenica 10, dalle ore 13 alle ore 18.