Ducati e Aruba.it rafforzano ulteriormente la loro partnership. Aruba.it sarà infatti il title sponsor del team ufficiale Ducati nel Campionato del Mondo di Motocross – MXGP 2025 confermando il proprio legame con la Casa di Borgo Panigale con la quale sarà presente in pista il prossimo anno sia nel Campionato del Mondo Superbike, con le Ducati Panigale V4R del team Aruba.it Racing – Ducati, che nel Campionato del Mondo FIM MotoE, con le Ducati V21L del team Aruba Cloud.

L’esordio nel Campionato del Mondo Motocross rappresenta una milestone storica per Ducati che, dopo aver vinto all’esordio il Campionato Italiano MX1 2024 con Alessandro Lupino in sella alla nuova Desmo450 MX e preso parte a due tappe del Mondiale MXGP con Antonio Cairoli (in Olanda) e lo stesso Lupino (in Spagna), per la prima volta parteciperà quest’anno all’intero MXGP con il pilota svizzero Jeremy Seewer ed il giovane talento italiano Mattia Guadagnini. Il campionato 2025 prenderà il via il prossimo 2 marzo a Cordoba in Argentina e si concluderà il 21 settembre a Darwin in Australia.

Venti appuntamenti attraverso quattro continenti (Sud America, Europa, Asia, Australia) con una copertura televisiva garantita in 180 paesi per un potenziale di oltre 780 milioni di spettatori. A questi si aggiungono più di 5 milioni di fan collegati attraverso le pagine social di MXGP e le oltre 700 mila presenze sulle piste nella stagione 2024.

La presentazione dell’Aruba.it – Ducati Factory MX Team si terrà martedì 11 febbraio presso l’Auditorium all’interno del Data Center Campus di Aruba a Ponte San Pietro (Bergamo) e sarà inserita all’interno di un grande evento che celebrerà l’impegno di Aruba.it nel mondo racing. Oltre alle Ducati Desmo450 MX di Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini, sul palcoscenico dell’Auditorium Aruba saranno, infatti, svelate anche le livree delle Ducati Panigale V4 di Alvaro Bautista e Nicolò Bulega che parteciperanno con il team Aruba.it Racing – Ducati al Campionato del Mondo Superbike, e delle Ducati V21L di Alessandro Zaccone e Luca Bernardi che difenderanno i colori del team Aruba Cloud nel Campionato del Mondo MotoE.

“Ducati ha deciso di affrontare una nuova sfida nel mondo dell’off-road sviluppando un nuovo modello, la Desmo450 MX, che è l’unica moto da cross al mondo ad utilizzare il sistema desmodromico per il richiamo delle valvole.” – ha dichiarato Paolo Ciabatti, General Manager Ducati Corse Off-Road – “Nel 2024 abbiamo esordito in gara nel Campionato Italiano, vincendo il titolo MX1 con Alessandro Lupino, e quest’anno ci attende un impegno sicuramente più importante nel Campionato del Mondo Motocross – MXGP. Per questo motivo siamo davvero felici che Aruba.it abbia voluto legarsi a noi anche in questa nuova avvincente avventura sportiva e, insieme a Jeremy e Mattia, metteremo il massimo impegno per ripagare il nostro title sponsor della sua fiducia.”

“La solida partnership tra Aruba e Ducati si fonda sui tanti valori che accomunano le nostre aziende e, soprattutto, sull’amore per le grandi sfide.” – ha concluso Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba – “Da oltre dieci anni corriamo su asfalto, gestendo insieme il team ufficiale nel WorldSBK, e siamo già alla seconda stagione del nostro team MotoE. Siamo quindi entusiasti di lanciarci in questa nuova avventura nel mondo del Motocross – MXGP 2025. Questo progetto rappresenta per noi un nuovo palcoscenico mondiale, offrendoci un’ulteriore opportunità per comunicare la nostra comune passione per tecnologia, performance e affidabilità. La stagione di debutto non sarà di certo semplice, ma nutro grande fiducia nelle capacità dei piloti, di tutto il team e di tutti coloro che lavorano a Borgo Panigale. Forza Ducati!”