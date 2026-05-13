HotelPlanner Tour: Challenge de Catalunya con quartetto azzurro

Dopo il successo dell’Italian Challenge Open al Golf Nazionale, l’HotelPlanner Tour fa tappa in Spagna per il Challenge de Catalunya, in programma dal 14 al 17 maggio sul percorso del Fontanals Golf Club, a Girona, dove saranno al via Lorenzo Scalise, Jacopo Vecchi Fossa, Matteo Cristoni e Alessandro Nodari.

Field delle grandi occasioni con 18 tra i primi 20 (nove in top ten) della Road to Mallorca (ordine di merito) compresi quattro dei cinque vincitori stagionali, d’obbligo tra i favoriti: il sudafricano MJ Daffue, numero uno, con due vittoriee con l’obiettivo della terza per salire immediatamente sul DP World Tour, il connazionale MJ Viljoen (n.3), e gli inglesi Will Enefer (n. 2) e Chris Wood, reduce dall’exploit di Sutri (VT).

In un evento che promette spettacolo e ben gioco possono dare il loro contributo tanti altri giocatori tra i quali ricordiamo il sudafricano Deon Germishuys (n. 4), lo statunitense Jhared Hack (n. 7), i portoghesi Tomas Gouveia (n. 8) e Pedro Figueiredo (n. 10) e lo svedese Christofer Blomstrand (n. 9).

E ancora gli spagnoli Luis Masaveu, membro della LIV Golf, Carlos Pigem, parte della carriera sull’Asian Tour con un titolo, e Pablo Ereno, gli inglesi David Horsey e Max Kennedy, lo scozzese Calum Fyfe, l’indiano Sapkat Talwar, il tedesco Jannik De Bruyn e il danese Sebastian Friedrichsen, per citarne alcuni.

Gli azzurri

Degli italiani Lorenzo Scalise, 30enne di Vimercate (MI), il migliore nel ranking (28°), deve riscattare il passo falso a Sutri, dopo un buon inizio con quattro gare terminate entro i primi 27, compreso un sesto posto in India. Jacopo Vecchi Fossa, 31enne di Reggio Emilia, e Matteo Cristoni, 24enne di Modena, sono entrambi alla terza presenza nell’anno dopo due prove in media classifica e Alessandro Nodari, 25enne vicentino, che gioca sull’Alps Tour, ha ottenuto una seconda chance sul circuito grazie al nono posto nell’Italian Challenge Open.

Montepremi e storia

Per la terza edizione del torneo il montepremi è di 300.000 euro con prima moneta di 48.000 euro. Le prime due si sono svolte lontane nel tempo: nel 2012 ha vinto lo statunitense Brooks Koepka, con Alessandro Tadini secondo, e nel 2014, l’iberico Antonio Hortal.