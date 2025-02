Matteo Cressoni pronto in Qatar per la prima del FIA WEC

Archiviato il Prologue di settimana scorsa, Matteo Cressoni è pronto per iniziare in Qatar il FIA WEC 2025 (World Endurance Championship). Il forte pilota lombardo sarà protagonista in LMGT3 come accaduto lo scorso anno con Iron Lynx, classe di primo profilo con nove costruttori presenti ai nastri di partenza.

A differenza del 2024, l’italiano guiderà una Mercedes AMG GT3 EVO insieme a Matteo Cairoli ed a Claudio Schiavoni. Si ricompone quindi il tridente tutto tricolore che ha corso insieme lo scorso anno in occasione della 8h del Bahrain e precedentemente ha sfiorato il titolo in LMGTE nell’European Le Mans Series.

Mercedes si appresta per il debutto nel FIA WEC in GT3 con la competitiva AMG GT3. Il brand tedesco sarà presente in tutte le tappe del Mondiale che oltre alla leggendaria 24h Le Mans a giugno prevede una sfida in Italia in quel di Imola nel fine settimana del 20 aprile. Iron Lynx ha svolto un meticoloso lavoro nell’ultimo periodo con Mercedes disputando dei test in Europa tra Portimao e Vallelunga.

Matteo Cressoni ha affermato in una nota:

“Ci siamo! Sono contento del lavoro svolto durante i test, abbiamo potuto conoscere meglio l’auto ed ora non vediamo l’ora di scendere in pista. Siamo determinati ad iniziare al meglio il campionato, gareggiare nel FIA WEC e rappresentare per la prima volta Mercedes nel Mondiale è un onore”.

Dopo il Prologo dello scorso fine settimana, le auto torneranno in pista mercoledì 26 febbraio con le prime due prove libere, rispettivamente indette alle 9.30 ed alle 14.30 italiane. L’attività continuerà sabato con la FP3 alle 10.00 e soprattutto con le qualifiche che si terranno dalle 15.00. La gara, invece, partirà venerdì 28 febbraio quando sul nostro territorio saranno le 12.00, tutto sarà accessibile come sempre in diretta su Discovery +, Eurosport oppure in alternativa sul sito ufficiale del FIA WEC (tutti servizi a pagamento).