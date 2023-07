Run For Inclusion la corsa non competitiva

Torna Run For Inclusion la corsa non competitiva, unica nel suo genere, che celebra i valori di diversity & inclusion

L’evento ideato da Uniting Group, alla sua seconda edizione, si svolgerà nuovamente nel cuore di Milano il weekend del 23 e 24 settembre

Confermato il format pensato per sottolineare l’importanza dei valori di diversità, inclusione, sostenibilità e sport outdoor, con il pettorale personalizzabile e il percorso di 7.24 km, simbolo di un impegno costante verso questi temi 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno

Torna nel 2023 la seconda edizione di Run For Inclusion, la corsa non competitiva ideata da Uniting Group che celebra l’unicità di ogni individuo e l’importanza dei valori di diversità, inclusione, sostenibilità e sport outdoor.

L’iniziativa si svolgerà nel cuore di Milano il weekend del 23 e 24 settembre e vedrà l’area intorno all’Arco della Pace trasformarsi nuovamente in un “Village” dedicato, teatro di tante attività, talk, tavole rotonde e stand di aziende e associazioni che hanno deciso di sposare il progetto per raccontarne e promuovere valori condivisi.

Tanti gli elementi iconici che si riconfermano rispetto al format 2022, come la partenza della corsa fissata per la mattina di domenica 24 alle ore 10.00 e l’inaugurazione del villaggio prevista alle 14.00 del sabato 23. Confermata anche la particolarità del pettorale gara, che i partecipanti potranno personalizzare scrivendo un proprio messaggio, rendendolo il vero manifesto della Run For Inclusion e simbolo di libertà d’espressione e inclusività.

“Lo scorso anno con il lancio della nostra Run e del percorso unico nel suo genere di 7.24 km abbiamo fatto una promessa: sostenere e garantire l’impegno verso i temi di inclusione, diversity e sostenibilità tutto l’anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 – afferma Alessandro Talenti, CEO di Uniting Group – Dopo un grande successo, che ha visto la partecipazione di 5.000 persone, quest’anno ci prepariamo a un’edizione ancora più ricca di contenuti e intrattenimento per tutti. Ovviamente si rinnova anche il nostro impegno in ambito ESG. L’evento, infatti, è stato ideato, progettato e verrà gestito in modo totalmente sostenibile, con una certificazione che garantirà ad esempio la massima attenzione all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili o la qualificazione di tutti i fornitori e i partner coinvolti.”

Immancabile la presenza di alcune delle più importanti associazioni no profit italiane, a rappresentare davvero l’inclusione a 360°: AGPD – Associazione genitori e persone con sindrome di Down, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Associazione Sport Senza Frontiere, Fondazione Libellula, UICI – Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Milano, Pane Quotidiano, Associazione Rondine Cittadella della Pace.

Ogni partecipante, contestualmente all’iscrizione alla corsa, avrà la possibilità di fare una donazione libera ad una o più associazioni, coinvolte attivamente in questa seconda edizione anche grazie a un’area dedicata all’interno del Village in cui sarà attivo un ricco palinsesto di workshop per coinvolgere chiunque lo desideri.

Quest’anno sarà inoltre possibile iscriversi come Running Crew, una speciale modalità di partecipazione per aziende e associazioni pensata per creare un’esperienza di team building dai risvolti sociali.

L’iniziativa sarà Presented by RDS 100% Grandi Successi, supportata da una Media Partnership con il Gruppo Hearst Italia e da ATM, che in qualità di Technical Partner metterà a disposizione una campagna di comunicazione importante, con spot nelle linee della metropolitana e sui mezzi di superficie, un jumbo tram completamente brandizzato e affissioni sul circuito delle pensiline milanesi.

“Hearst è da tempo in prima linea sul tema dell’inclusione in tutte le sue forme, sia attraverso i contenuti dei propri brand sia nella considerazione che diversità e inclusione conferiscono un valore aggiunto alla qualità del lavoro – afferma Danilo Panella, Marketing Director Hearst Magazines Italia – Riteniamo Run For Inclusion un appuntamento importante per confermare il nostro impegno su questi temi, in particolare Runner’s World e Cosmopolitan daranno rilievo alla manifestazione raccontando l’evento su propri asset print e digital e partecipando attivamente alla manifestazione.”

Sul nuovo sito Run For Inclusion è possibile iscriversi e trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti per la nuova edizione di Run For Inclusion 2023.