Ieri è stata un serata amara per i rossoneri, il Milan ha subito una cocente sconfitta al Parco dei Principi, casa del PSG, in un match che rimarrà nella memoria dei tifosi rossoneri come una brutta pagina della loro avventura nella Champions League di quest’anno. Con un punteggio di 3-0 a favore del PSG, il club francese ha dominato la partita, imponendo la propria superiorità in modo indiscutibile.

I campioni di Francia hanno aperto le danze con una prestazione eccezionale, riuscendo a segnare tre gol contro un Milan che è sembrato completamente sopraffatto. Le reti sono state realizzate da Mbappé, Kolo Muani e Lee-Kang-In, dimostrando la forza offensiva del PSG. Questa vittoria consente al PSG di salire a 6 punti e di posizionarsi al vertice del Gruppo F, mentre il Milan si trova all’ultima posizione con soli 2 punti, scavalcato anche dal Borussia Dortmund che ha battuto il Newcastele. La squadra allenata da Pioli dovrà affrontare il PSG a San Siro il 7 novembre e il cammino per la qualificazione agli ottavi di finale sembra ora molto ripido.

La partita si è aperta con un PSG inarrestabile, che ha costretto il Milan a difendersi con tutte le sue forze. I cartellini gialli inflitti a Thiaw e Krunic nei primi 7 minuti, sono stati una chiara indicazione della lotta che il Milan avrebbe affrontato. Tuttavia, i rossoneri hanno cercato di reagire subito dopo con un tentativo da corner, ma la conclusione di Leao non ha trovato la porta. Mbappé ha cominciato a carburare e con la sua note abilità, ha messo sotto pressione il Milan. Al 21′, Maignan è riescito a respingere una sua conclusione, alla mezzora di gioco Mbappé ha sfiorato il vantaggio, ma la sua conclusione si è persa di poco al lato. Era solo il pleludio del gol che è arrivato al 35′, quando Zaire Emery ha servito un assist perfetto all’attaccante, che ha dribblato Maignan e siglato l’1-0. Il Milan è rimasto costantemente sotto pressione, con Thiaw che ha effettuato una deviazione provvidenziale prima dell’intervallo per evitare un altro gol da parte di Kolo Muani.

La seconda metà del match ha visto il PSG raddoppiare il vantaggio con Kolo Muani, ma il gol è stato annullato dopo l’intervento del VAR a causa di un fallo di Ugarte su Musah. Il Milan ha cercato di rimanere in partita, tiro di Giroud , ma il pallone ha colpito l’esterno della rete. Tuttavia, il PSG ha trovato il secondo gol, grazie a Kolo Muani che ha sfruttato un’incertezza di Maignan su un calcio d’angolo per chiudere la partita con un semplice tocco sottoporta, portando il punteggio a 2-0.

Il PSG ha poi gestito il possesso del pallone, mentre il Milan ha cercato di sfondare la difesa parigina. Donnarumma ha respinto i tentativi di Giroud e Leao, mantenendo intatta la sua porta. Mbappé ha sfiorato il terzo gol con un contropiede, ma Maignan è riuscito a respingere il tiro e a mandare la palla sul palo. Nel finale, il PSG ha segnato ancora, grazie a un assist di Zaire Emery e un gol di Lee-Kang-In, portando il punteggio a 3-0.

Il PSG ha dimostrato la sua superiorità e la sua forza, portandosi al comando del Gruppo F. Ora il Milan deve rimboccarsi le maniche e cercare di ottenere risultati positivi nelle prossime partite per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.