Nel corso di una partita caratterizzata da migliaia di fischi rivolti a Lukaku, ci ha pensato Thuram a chiudere la pratica e riportare l’Inter in testa alla classifica.

Il gol è arrivato a 10 minuti dalla fine da un’azione ben coordinata, con un preciso lancio di Asllani per Dimarco, che è riuscito a sfuggire a Kristensen e mettere un cross rasoterra al centro per Thuram. Il talentuoso calciatore francese ha anticipato Llorente ed è riuscito a superare Rui Patricio.

Sin dal prepartita, l’attenzione a San Siro era prevalentemente concentrata sui fischi contro Romelu Lukaku. La partita in campo ha seguito lo scenario previsto, Inter a condurre il gioco e Roma sulle difensive con Mourinho che ha schierato Bove a centrocampo e El Shaarawy (preferito al gallo Belotti) a supporto di Lukaku.

La palla era costantemente tra i piedi dei giocatori dell’Inter. Calhanoglu ha subito colpito la traversa, e successivamente, Rui Patricio è intervenuto in maniera decisiva per evitare il gol di Thuram..

Nella ripresa, la situazione non è cambiata, e l’atmosfera era ancora dominata dai fischi. Cristante ha fatto tremare San Siro con un colpo di testa al quale Sommer ha risposto con prontezza, praticamente l’unico tiro in porta della Roma. Inzaghi ha deciso di togliere quasi tutti i giocatori ammoniti, consapevole della tensione della partita.

Ha inserito Asllani che ha fatto la differenza. È stato proprio da una sua verticalizzazione che è nata l’azione che ha portato al gol di Thuram.

Il prossimo turno di campionato vedrà l’Inter affrontare l’Atalanta in trasferta, i bergamaschi domani scenderanno in campo contro l’Empoli. Sarà una sfida cruciale per mantenere il primato in classifica, e i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di vedere se Thuram e compagni saranno in grado di difenderlo con successo.