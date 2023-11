Nella serata europea di Champions League, un’Inter poco brillante ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Salisburgo, assicurandosi un posto agli ottavi di finale del torneo.

Fin dal fischio d’inizio, il Salisburgo ha dimostrato di voler dare battaglia, con una pressione costante sugli uomini di Inzaghi. Gli austriaci hanno cercato di sfondare la difesa nerazzurra, ma l’Inter è stata solida e compatta, resistendo all’aggressione avversaria.

Diverse occasioni da entrambe le parti. Konate ha cercato di sorprendere Sommer con un audace tentativo da centrocampo che ha fatto tremare i tifosi nerazzurri, ma ha sfiorato il bersaglio. Thuram, dall’altra parte, ha cercato di colpire su un traversone, ma non è riuscito a trovare la rete.

L’Inter ha avuto le sue opportunità con Frattesi, Sanchez e Bisseck, ma è stato Lautaro Martinez a risplendere nel momento cruciale. L’argentino è entrato dalla panchina e ha subito colpito la traversa, prima di essere decisivo con un preciso calcio di rigore all’85’ che ha spiazzato Schlager.

Questa vittoria ha assicurato all’Inter il passaggio agli ottavi di finale della Champions League, ora i nerazzurri si trovano in testa al Gruppo D con 10 punti in compagnia della Real Sociedad, che ha sconfitto il Benfica per 3-1, con gli spagnoli primi in virtù di una migliore differenza reti; il Salisburgo è rimasto a quota 3 punti, mentre il Benfica è all’ultimo posto con 0 punti.

Le prossime due giornate saranno decisive per determinare chi conquisterà il primo posto del girone e chi dovrà accontentarsi del secondo. L’Inter ha dimostrato la sua forza e determinazione in questa partita contro il Salisburgo, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori emozioni nella loro avventura in Champions League.