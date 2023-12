Sono tornati anche quest’anno i biglietti integrati treno + navetta + skipass che permettono a tutti i viaggiatori che desiderano recarsi da Milano ai principali comprensori sciistici lombardi – ma non vogliono utilizzare la propria auto – di coprire il tragitto in modo pratico e conveniente.

Le proposte ticket possono essere acquistate su Snowit e possono essere facilmente personalizzati con l’integrazione di altri servizi che possono rendere la propria esperienza sciistica ancora più appagante come, ad esempio, le lezioni di sci o il noleggio dell’attrezzatura necessaria direttamente in loco.

Peraltro, non mancano le novità di particolare interesse. Per esempio, sul sito trenord.it sono già in vendita i prodotti per gli impianti di Aprica&Corteno e Valmalenco, con un’offerta che è stata anche arricchita di nuove mete come Madesimo (anceh in questo caso i biglietti sono già acquistabili) e Domobianca e Piano di Bobbio (i biglietti saranno resi disponibili a breve).

Per esempio, il ticket integrato per Aprica&Corteno comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da ogni stazione lombarda oltre a Milano, a Tresenda – Aprica – Teglio sulla linea Milano – Sondrio – Tirano, oltre al percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica e lo skipass.

Ai consumatori interessati è data la possibilità di scegliere un biglietto singolo giornaliero al costo di 60 euro o quello bigiornaliero da 88 euro. In alternativa si può disporre anche di un biglietto combinato adulto + ragazzo giornaliero da 105 euro o quello bigiornaliero da 161 euro. C’è poi spazio anche per un pacchetto dedicato, a 60 euro, che comprende il solo viaggio andata e ritorno fino a Sondrio, l’itinerario in navetta, il biglietto per la Snow Eagle e il noleggio per le ciaspole, lasciando dunque fuori tutte le attività dedicate allo sci, che potranno essere eventualmente acquistate a parte.