La partita tra Newcastle e Milan si è rivelata un’autentica montagna russa emotiva per i tifosi rossoneri, che hanno assistito al trionfo della squadra italiana per 2-1. Tuttavia, nonostante la vittoria, il destino crudele del calcio ha riservato un’amara sorpresa per Pioli e i suoi ragazzi, poiché il Paris Saint-Germain ha pareggiato contro il Borussia Dortmund, conquistando così il secondo posto nel girone e relegando il Milan all’Europa League.

La gara ha visto il Milan soffrire e rischiare più del previsto, soprattutto nel primo tempo, quando Joelinton ha portato in vantaggio il Newcastle. Un gol che ha gettato un’ombra di incertezza sulla speranza del Milan di avanzare agli ottavi di Champions League. Nella ripresa, la squadra italiana ha mostrato il suo carattere combattivo: Pulisic ha pareggiato i conti e Chukwueze ha completato la rimonta nei minuti finali, regalando ai tifosi rossoneri una vittoria che, purtroppo, non è stata sufficiente per garantire la qualificazione.

Le prime tre gare del girone hanno rappresentato un vero ostacolo per il Milan, che non è riuscito a segnare e ha conquistato solo due punti, un inizio difficile che ha condizionato l’intera fase a gironi. Nonostante la delusione di non avanzare in Champions League, i rossoneri possono almeno consolarsi evitando un’eliminazione precoce da tutte le competizioni, proiettandosi verso l’Europa League.

Il sogno europeo del Newcastle, invece, giunge al termine dopo una partita dove per i primi 45 minuti sembrava possibile accedere agli ottavi di Champions League. Il vantaggio iniziale è stato vanificato dalla determinazione del Milan nella ripresa.

Per il Milan è tempo di resettare e cambiare mentalità. Addio Champions, si riparte dall’Europa League, con la speranza di compiere un cammino più positivo in questa competizione.