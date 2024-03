Il VFT Racing, già protagonista nel mondiale Supersport, amplia il proprio orizzonte competitivo partecipando al Campionato Italiano Velocità (CIV) nella categoria Supersport NG, con il pilota giapponese Maiki Abe.

Maiki Abe, che ha dimostrato le sue capacità nel team VFT Racing partecipando al WorldSSP Challenge nell’ultima stagione, vede nel CIV un’opportunità cruciale per la sua crescita. La decisione di continuare la collaborazione con il VFT Racing nel CIV evidenzia il suo desiderio di affrontare nuove sfide e di arricchire la propria esperienza in uno dei campionati nazionali più prestigiosi.

Il formato del CIV, che prevede sei round con gare doppie, rappresenta per Abe un’occasione unica per affinare le proprie competenze tecniche e accumulare chilometri importanti. Il viaggio inizierà il 6 e 7 aprile al circuito di Misano Adriatico, terreno familiare per il VFT Racing, che punta a sfruttare questa “gara di casa” per ottenere risultati significativi.

Fabio Menghi: ” Siamo entusiasti di continuare con Maiki Abe e non vediamo l’ora di supportarlo nel suo viaggio di crescita nel CIV. Crediamo fermamente che il CIV offrirà a Maiki la piattaforma perfetta per crescere come pilota.”

Maiki Abe aggiunge: “Sono grato per questa incredibile opportunità di gareggiare nel CIV, un campionato che promette di essere altamente competitivo. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo sogno.”