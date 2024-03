Debutto stagionale per Yago Martinez

La seconda prova del Mondiale MXGP, il GP di Spagna, è stata l’occasione del debutto stagionale in questa competizione per il nostro Yago Martinez che in sella alla sua TM 250 ES Fi 4T, ha corso nella MX2.

Scenario di questa prova del mondiale è stata la pista di intu Xanadú – Arroyomolinos, a poca distanza da Madrid. Il tracciato, preparato molto bene, ha impegnato a fondo tutti i piloti in gara.

Il week end è iniziato con le qualifiche del sabato che hanno visto Yago terminare con il 23° tempo. Nel pomeriggio si è corsa la RAM Qualifying race che per lui si è conclusa al 19° posto dopo aver sempre combattuto in quella zona di classifica.

Purtroppo nel corso della manche Yago è atterrato corto da un triplo subendo un forte contraccolpo ad un polso che ha necessitato l’intervento dei medici.

A causa di questo “inconveniente” ha dovuto stringere i denti per correre domenica ma inevitabilmente in entrambe le manches ha dovuto calare il ritmo dopo alcuni giri. In gara uno ha fatto un ottimo scatto dal cancelletto ed al primo giro era in nona posizione. Poi, dopo aver tenuto per un paio di tornate, ha dovuto calare il ritmo chiudendo la gara al 23° posto.

Nella seconda manche si è distinto in un’altra buona partenza che lo ha visto transitare ai margini della top ten. Yago ha provato a resistere ma una caduta ha decretato la fine del suo GP.

Fortunatamente nessuna conseguenza fisica particolare ma tanto disappunto per un fine settimana dal pollice verso, durante il quale, comunque, pilota e moto sono parsi molto in sintonia e questo fa ben sperare per il proseguo stagionale.

Tra due settimane si torna in Italia per il terzo atto di questo mondiale, a Riola Sardo si corre il GP di Sardegna.

Yago Martinez: “Non siamo molto contenti di questa prova. Peccato anche per la botta al polso che mi ha un po’ limitato. Avevamo un buon passo nei primi minuti di gara ma poi abbiamo dovuto calare il ritmo. La stagione è molto lunga e non ci fermeremo finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi. Grazie al team ed a tutti i nostri sostenitori”.