Enea Bastianini sul podio dell’Americas GP

Il Ducati Lenovo Team sul podio dell’Americas GP con Bastianini, terzo. Francesco Bagnaia chiude al quinto posto

Il Ducati Lenovo Team ha conquistato il terzo posto in gara sul Circuit of The Americas grazie ad un’ottima performance di Enea Bastianini, in grande crescita nella parte finale della corsa. Francesco Bagnaia è quinto dopo una buona prima parte di gara, mentre nelle fasi conclusive il Campione del Mondo in carica si è trovato più in difficoltà.

Dopo una buona partenza, che lo ha visto transitare in seconda posizione alla prima curva, Bastianini ha poi perso terreno, ritrovandosi settimo alla tornata numero sette. Il pilota riminese ha ancora una volta dimostrato la sua competitività nella seconda metà di gara, recuperando sul gruppo di testa e superando il compagno di squadra a otto giri dal termine. La terza posizione è arrivata nel penultimo passaggio, quando Enea è riuscito ad avere la meglio su Jorge Martín (Pramac Racing), per poi prendere margine sul compagno di marca e chiudere indisturbato la corsa.

Bagnaia è fortunatamente uscito indenne da un contatto con Martín e Viñales al via e da sesto è stato in grado di risalire fino alla seconda posizione nel corso del sesto giro, perdendo poi tre posizioni nei passaggi seguenti. Di lì in avanti, Pecco ha condotto una gara in difesa, perdendo terreno dai primi, ma riuscendo comunque a transitare quinto sotto alla bandiera a scacchi.

A chiusura del terzo Gran Premio della stagione, Bastianini è al secondo posto in classifica, comandata da Jorge Martín, con 59 punti, mentre Bagnaia è attualmente in quinta posizione a nove lunghezze dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team comanda la classifica riservata alle squadre (96 punti) e Ducati è saldamente al comando di quella riservata ai costruttori (109 punti).

Il prossimo Gran Premio in calendario è in programma sul Circuito de Jerez – Ángel Nieto tra due weekend (26-28 aprile).

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 3º

“È stata una bella gara e sono contentissimo per il podio, soprattutto perché il weekend era andato un po’ così e così. Sono partito bene e volevo stare col gruppo davanti, ma ho finito per perdere delle posizioni anche perché faticavo un po’ con l’anteriore mentre mi trovavo in mezzo al gruppo. Nella seconda parte, che è un po’ la mia specialità, sono riuscito però a recuperare ed andare forte e questo mi ha permesso di chiudere sul podio. Certo, mi sarebbe piaciuto vincere, ma non possiamo che essere contenti di questo risultato”.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 5º

“Nei primi sei giri mi sentivo bene e stavo lottando nel gruppo di testa, dopodiché ho iniziato ad avere problemi. La moto si muoveva molto sul davanti e sentivo delle vibrazioni al posteriore, e quindi ho dovuto correre in difesa. È stato difficile, ma dobbiamo restare calmi, capire bene la situazione e cercare di chiudere ogni gara nella migliore posizione possibile e quando arriverà il momento giusto, attaccheremo”.