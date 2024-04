Pecco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team trionfano nella gara domenicale dello Spanish GP al “Circuito de Jerez – Ángel Nieto” grazie ad una splendida performance del due volte campione del mondo in carica il quale, riscrivendo il record in gara grazie ad un 1’37.449 a tre giri del termine, si invola verso il successo, riducendo in maniera significativa il suo distacco dalla vetta della classifica piloti. Buona rimonta per il compagno di squadra Enea Bastianini, che risale fino alla quinta posizione alla bandiera a scacchi.

Pecco Bagnaia è stato autore di una partenza perfetta dalla settima posizione in griglia, passando quarto alla prima curva e, grazie ad uno spettacolare doppio sorpasso all’esterno alla curva sei seguito da una perfetta manovra all’ultima curva, conquista la leadership di gara a chiusura del primo giro. Dopo le prime fasi concitate della corsa, Bagnaia rimane incollato al leader Martín, fino alla caduta di quest’ultimo a quindici giri dal termine. Da lì in avanti si ritrova a difendere la prima posizione da Marc Márquez, che riesce a chiudere il gap a cinque tornate dalla fine. Pecco è protagonista di un’epica battaglia per il successo, facendo segnare il nuovo record in gara nel terz’ultimo passaggio e spingendo al limite fino alla bandiera a scacchi.

Enea Bastianini perde terreno allo start ma è abile a recuperare diverse posizioni nel prosieguo della gara. Decimo nelle prime fasi, il pilota numero 23 si fa strada fino alla sesta posizione e nel finale riesce ad agguantare il quinto posto finale, nonostante una leggera mancanza di feeling all’anteriore.

A chiusura del Gran Premio di Spagna, Bagnaia si ritrova secondo in classifica a 17 punti dal leader Martín e seguito a cinque lunghezze di distanza dal compagno di squadra Bastianini. Ducati è al comando della classifica costruttori (133 punti), con il Ducati Lenovo Team al vertice nella classifica a squadre (145 punti).

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista domani per una giornata di test ufficiali a Jerez, mentre prossimo appuntamento in calendario è in programma a Le Mans (Francia) dal 10 al 12 maggio.

Pecco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º

“È stato fantastico. Ci voleva una vittoria così, non solo per me ma per tutto il team e per la gente che lavora per me. È stata una gara molto intensa ed è stato fondamentale risalire fino alla vetta nel primo giro; il sorpasso all’esterno è stato molto bello, mi ha dato un gran gusto. La gara si è decisa negli ultimi cinque giri: quando è arrivato Marc ho solo cercato di aspettare e rispondere subito ad ogni suo attacco, e dopo il suo secondo tentativo ho deciso di spingere al massimo per cercare di creare un piccolo gap di sicurezza fino al traguardo. Sono riuscito a fare il giro veloce alla fine ed è andato tutto perfettamente. Sono davvero contento, è il mio terzo successo consecutivo qui sulla distanza di gara completa, e questo rende il tutto ancora più speciale”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 5º

“È stata una gara difficile, nel senso che non sono riuscito a ripetere la partenza della gara sprint e quindi sono rimasto un po’ indietro. Ho cercato di recuperare, ma come ieri non sono riuscito a passare Brad (Binder) per tutta la gara perché il suo punto di staccata era un po’ più avanti rispetto al mio. Peccato, perché pensavo di fare qualcosina in più, ma il risultato va bene comunque. Sicuramente devo migliorare in frenata, perché rispetto al passato sto faticando di più e questo non mi rende la vita facile quando si tratta di tentare il sorpasso. È una cosa che ho notato in quasi tutte le piste fino ad ora. Per il resto eravamo messi abbastanza bene e siamo migliorati nel corso del weekend, quindi sono abbastanza contento”.

Luigi Dall’Igna (Ducati Corse General Manager)

“Pecco ha fatto una delle più belle gare in MotoGP, anzi direi la più bella, che io abbia mai visto, e onestamente ne ho viste tante. Ha fatto una staccata all’esterno in cui ha sorpassato due avversari in un colpo solo, ha reagito in maniera incredibile agli attacchi di Marc (Márquez) ed è riuscito a far segnare un tempo incredibile a fine gara con le gomme finite. Ha fatto tutto ciò che poteva fare per dimostrare ancora una volta di più che è un grandissimo campione e merita i due titoli che ha vinto. Enea è stato bravo a tirare fuori il massimo da una gara non semplice, dopo una partenza non perfetta e alla luce di qualche problema a livello di feeling con l’anteriore. Continueremo a lavorare, già da domani nel test, per far sì che possa tornare a lottare per il podio già da Le Mans.”