Gli impegni del Milan in Serie A 2024-2025 e le ultime di mercato

La stagione 2024-2025 della Serie A si preannuncia entusiasmante per il Milan, una delle squadre più blasonate del calcio italiano e internazionale. Dopo una stagione 2023-2024 che ha visto i rossoneri competere ai massimi livelli con il secondo posto conquistato da Stefano Pioli e compagnia, si parte per una nuova avventura a Casa Milan, con l’obiettivo di consolidarsi sia a livello nazionale, sia internazionale. Per la panchina è stato scelto Paulo Fonseca che conosce già il campionato italiano per aver allenato nel recente passato la Roma.

Per il tecnico lusitano, dunque, sarà un ritorno importante e ci sarà molto da lavorare poiché c’è anche da cancellare l’onta di diversi derby persi contro l’Inter campione d’Italia nella storia recente. La prima giornata vedrà il Milan impegnato in casa contro il Torino di Vanoli il 18 agosto, in un match che si preannuncia già acceso. La seconda giornata porterà i rossoneri in trasferta a Parma il 25 agosto, contro la neopromossa allenata da Fabio Pecchia.

Il primo big match per il Milan arriverà alla terza giornata, quando i rossoneri faranno visita alla Lazio all’Olimpico il 1° settembre. La sfida contro i biancocelesti sarà un banco di prova importante per la squadra di Fonseca, anche se i biancoelesti hanno cambiato molto (allenatore compreso) e saranno dunque una compagine tutta da scoprire. Il mese di settembre sarà ricco di impegni per il Milan, con ben cinque partite in programma. Dopo la Lazio, i rossoneri affronteranno Venezia (15 settembre), Inter (22 settembre), Lecce (29 settembre) e Fiorentina (7 ottobre). Il derby contro l’Inter, in programma per il 22 settembre, sarà senza dubbio uno dei momenti clou della stagione.

Dopo Lecce, Fiorentina, Udinese e Bologna, invece, arriverà la gara col Napoli di Antonio Conte il 30 ottobre, mentre il 24 novembre ci sarà il primo incrocio con la Juventus in casa, con ritorno il 19 gennaio all’Allianz Stadium. Il derby della Madonnina, invece, si rigiocherà il 2 febbraio.

Un cantiere aperto

La guida tecnica sta ponendo diversi interrogativi all’interno della critica, poiché in tanti ritengono che Fonseca si stato scelto per un programma pluriennale e non per tornare a vincere subito. Molto si capirà inevitabilmente dalle prossime mosse sul mercato del Diavolo, poiché ancora la campagna rafforzamenti estiva non è sostanzialmente iniziata.

Fin qui sono rientrati a Milano alcuni ragazzi precedentemente in prestito, mentre hanno salutato per fine contratto i vari Giroud, Kjaer, Jovic e Caldara. Insomma, c’è un bel po’ di esperienza da innestare nella rosa rossonera, ma fin qui le trattative si sono rivelate in salita.

Davanti, per esempio, piace molto Zirkzee, lo scorso anno al Bologna e di proprietà del Bayern Monaco, ma tra richiesta per il cartellino e commissioni, la trattativa fatica a decollare. Inoltre, ci sono da fare i conti con richieste importanti per i calciatori più forti della rosa dei meneghini: da Leao, al solito croce e delizia dentro e fuori dal campo, e Theo Hernandez, che dopo essere definitivamente salito di livello viene richiesto ripetutamente dai top club europei.

Il Milan riuscirà a resistere e a respingere gli assalti rinforzando ulteriormente la rosa oppure dovrà vendere qualche pezzo pregiato ripartendo da qualche innesto di prospettiva?