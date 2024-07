Il quarto giorno di gare a Cottbus in Germania ai Campionati europei pista giovanili porta alla ribalta, per i colori azzurri, la junior Linda Sanarini, 17 anni di Abano Terme, autrice di una bella gara Omnium che gli permette di mettere al collo un argento grazie ad una lotta serrata con la britannica Lloyd.

L’azzurra è protagonista per tutto il giorno: vince la prova scratch, è terza nella tempo race e seconda nell’eliminazione. Al via della corsa a punti finale è in seconda posizione alle spalle della britannica Lloyd, staccata di 2 punti. Le due si dividono i primi sprint e restano a tiro l’una dell’altra. Del marcamento approfitta un gruppetto di fuggitive che, dalla seconda metà della prova, si dividono gli sprint, senza per questo impensierire le prime posizioni ma togliendo all’azzurra la possibilità di raccogliere punti per il sorpasso. Finisce quindi con la vittoria della britannica (116 punti), il secondo posto dell’azzurra (114) e il terzo della polacca Wasaty (114).

Nella prova maschile quinto posto per Davide Stella che approda alla corsa a punti finale al settimo posto, lontano 12 punti dai primi. Riesce a recuperare posizioni soprattutto nella seconda metà di gara. Nelle prove precedenti aveva colto il settimo posto nello scratch, il decimo nella tempo race e il primo nell’eliminazione. Vince la prova il britannico Salter davanti all’israeliano Idan e al belga Van Strijthem. Stella ferma la sua riconcorsa ad una medaglia a 8 punti dal terzo posto.

Le altre gare della giornata

VELOCITA’ U23 – Mattia Predomo esce ai quarti, Stefano Minuta agli ottavi.

KEIRIN JUNIORES – Settimo posto per Fabio Del Medico e ottavo per Davide Maifredi che vincono la finale per il settimo-dodicesimo posto.

CORSA A PUNTI U23 UOMINI – Non finisce la gara Juan David Sierra, coinvolto in una caduta a metà gara. Vince il danese Haugsted, davanti al britannico Wiggins e la belga Bernard.

CORSA A PUNTI U23 DONNE – Decimo posto per Vittoria Grassi. Vince la spagnola Albert Bosch davanti alla polacca Chylinska e alla britannica Leech.

Le medaglie dell’Italia

ORO – Inseguimento U23: Federica Venturelli

ORO – Team Sprint Uomini U23: Stefano Minuta, Daniele Napolitano, Mattia Predomo

ORO – Inseguimento a squadre Juniores: Davide Stella, Christian Fantini, Ares Costa, Alessio Magagnotti e Eros Sporzon

ORO – Inseguimento a squadre Under 23: Renato Favero, Luca Giaimi, Manlio Moro, Niccolò Galli e Samuel Quaranta

ORO – Eliminazione Under 23 – Anita Baima

ARGENTO – Scratch Juniores: Chantal Pegolo

ARGENTO – Inseguimento U23: Manlio Moro

ARGENTO – Scratch Juniores: Davide Stella

ARGENTO – Inseguimento Individuale Juniores – Jacopo Sasso

ARGENTO – Omnium Juniores – Linda Sanarini

BRONZO – Inseguimento a squadre donne juniores: Asia Sgavarato, Virginia Iaccarino, Linda Sanarini e Silvia Milesi

BRONZO – Team Sprint donne juniores: Erja Giulia Bianchi, Siria Trevisan e Matilde Cenci

BRONZO – Inseguimento a squadre Under 23: Sara Fiorin, Francesca Pellegrini, Federica Venturelli e Vittoria Grassi