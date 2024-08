Una foratura toglie il podio a Matteo Cressoni

Matteo Cressoni si distingue tra i migliori durante la 4h di Spa-Francorchamps, quarta dell’European Le Mans Series 2024. Il lombardo ha disputato una prova perfetta insieme a Claudio Schiavoni e Julien Andlauer collocandosi costantemente tra i primi nella seconda metà di una sfida ricca di colpi di scena e di difficile interpretazione.

L’equipaggio italo-francese ha portato in alto i colori di Proton Competition ed ha conteso con le varie Ferrari presenti sul tracciato un prestigioso risultato sul podio nel corso delle ultime concitate ore d’azione. Il ritmo mostrato dalla riconoscibile Porsche #60 è stato incredibile, Matteo Cressoni ha compiuto la bellezza di 37 tornate dimostrandosi veloce indipendentemente dalla presenza di gomme nuove.

La strategia del team e l’ottimo lavoro dell’ex campione della serie sono stati purtroppo vanificati a pochi attimi dalla bandiera a scacchi da una foratura che ha costretto Julien Andlauer ad una sosta supplementare. L’amarezza è stata molta per la compagine che corre con licenza tedesca, il tridente ha disputato una prova perfetta restando alla larga dai tanti colpi di scena che hanno segnato la serratissima classe LMGT3.

Matteo Cressoni ha affermato in un commento al termine del fine settimana nelle Ardenne: “Abbiamo fatto un lavoro eccellente, siamo contenti di quanto abbiamo creato fino alla foratura che purtroppo ha rovinato una giornata quasi perfetta. Sono molto soddisfatto del mio comportamento in pista, il team ha lavorato al meglio e con la strategia abbiamo recuperato posizioni nonostante qualche rischio come quello di non cambiare le gomme durante il mio secondo stint”

Il nostro connazionale tornerà in pista già settimana prossima per la Lone Star Le Mans (Austin – Texas) valida per il FIA World Endurance Championship. Il prossimo round dell’European Le Mans Series, invece, sarà al Mugello a fine settembre, una prova da non perdere prima dell’epilogo di Portimao di ottobre.