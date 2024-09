Sabato 21 Settembre dalle 15.30 alle 18.30 presso il Centro Sportivo Scirea di via Cilea, 50 torna l’open day delle associazioni e società sportive di Cinisello Balsamo, giunto alla quarta edizione. Sarà anche l’occasione per inaugurare la cointitolazione del centro polisportivo Gaetano Scirea al fratello Paolo che tanto si è prodigato per lo sport cittadino.

La cerimonia di svelamento della nuova targa avverrà in apertura, alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo, alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi e dell’assessore allo Sport Riccardo Malavolta, dei familiari di Paolo Scirea e dei rappresentanti delle associazioni sportive.

Paolo Scirea ha dedicato la vita ai giovani ed è stato punto di riferimento per diverse generazioni di aspiranti calciatori. Scomparso nel 2021, all’età di 71 anni, era presidente della Gds Serenissima San Pio X. La stessa società che ha visto crescere i due fratelli Scirea sul campetto dell’oratorio. Con una passione per il calcio, condivisa con il fratello fin da piccoli.

Quest’anno l’Open day è parte del programma SportCity Day 2024 – La repubblica del movimento, che ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, incentivando uno stile di vita sano e attivo.

Lo SportCity Day è l’evento dell’anno di Fondazione SportCity: una festa tutta italiana che punta al benessere, alla qualità della vita e alla felicità, che vedrà protagoniste tantissime città del Paese a settembre.

Il Comune di Cinisello Balsamo partecipa dedicando un pomeriggio allo sport, durante il quale le principali associazioni e società sportive del territorio, coordinate dal Servizio Sport Comunale, allestiranno banchetti informativi e presenteranno esibizioni e dimostrazioni delle proprie discipline.

Non mancherà la possibilità di partecipare a lezioni prova sperimentando direttamente l’attività gradita e di scegliere lo sport preferito per la nuova stagione sportiva 2024/25.

I referenti delle associazioni e delle società sportive saranno, infatti, disponibili a fornire informazioni sulle attività praticate.