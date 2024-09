27 settembre 2024 – Nella prestigiosa Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva si è svolta ieri la presentazione della squadra Geas Basket che nella stagione 2024/25 parteciperà al Campionato di Serie A1 e, per la prima volta nella sua recente storia, alla Euro Cup Woman.

Oltre alla presentazione del roster, cambiato per sei decimi rispetto alla scorsa stagione, sono state presentate le grandi novità della prossima stagione che sono le due nuove sedi di gioco sia per il campionato, che si svolgerà al Pala Allende di Cinisello Balsamo, che per l’Euro Cup che vedrà la squadra evoluire sul parquet del Pala Borsani di Castellanza.

Dopo i saluti del Presidente Geas, Carlo Vignati, e di Geas Basket Academy, Monica Gamba, è intervenuto il Sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi: “Cinisello Balsamo è pronta ad accogliere il Geas Basket. Da parte nostra c’è grande entusiasmo per questa nuova avventura che comincia. È motivo di vanto poter ospitare la prima squadra della più blasonata società italiana di basket femminile. Il nostro Palazzetto – ha poi aggiunto il sindaco – è da 50 anni punto di riferimento per l’attività sportiva con allenamenti quotidiani, competizioni agonistiche e atleti di eccellenza nazionale. In questi mesi è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione, grazie a un finanziamento PNRR che lo renderà più moderno e performante dal punto di vista delle prestazioni energetiche” .

Anche Marco Tajana, Presidente del Legnano Basket da quest’anno gestore del Pala Borsani, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’accordo raggiunto con il Geas Basket convinto che avere a Castellanza una competizione così importante come l’Euro Cup potrà far crescere l’interesse per il basket femminile sul territorio vicino al Pala Borsani a cui, anche per la presenza del Geas, sono state apportate non poche migliorie.

Coach Zanotti ha presentato le sue giocatrici convinta che il gruppo saprà affrontare nel modo migliore le insidie di una stagione non facile, ma anche stimolante, e il buon l’approccio di tutte le ragazze nel corso di questo primo mese abbondante di lavoro in palestra fa ben sperare. La capitana Beatrice Barberis, dopo aver ringraziato la società per averla richiamata a far parte di quella squadra che l’ha vista nascere e crescere come giocatrice, si è detta onorata di avere ereditato il ruolo di capitana da un esempio, per lei fondamentale, come quello di Giulia Arturi.

Sono infine state presentate le nuove divise del campionato frutto della pluriennale (dal 2018) proficua collaborazione con lo sponsor tecnico Acerbis, proprio quest’anno rinnovata con reciproca soddisfazione sino al 2028.