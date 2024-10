Jerez de la Frontera, Spagna, 19 ottobre 2024 – I risultati di Gara-1 dello Spanish Round in corso a Jerez de la Frontera, hanno consegnato matematicamente a Ducati il Mondiale Costruttori WorldSBK per la stagione 2024. Per la Casa motociclistica di Borgo Panigale si tratta del ventesimo Titolo Mondiale Costruttori della propria storia, il terzo consecutivo vinto con la Panigale V4 R.

I 20 Titoli Mondiali Costruttori rappresentano un numero straordinario e sono il fiore all’occhiello di un percorso leggendario, che vede Ducati essere la Casa più vincente della storia del WorldSBK. Dalla prima edizione del 1988, infatti, più della metà dei Campionati Mondiali Superbike (20 su 37) si sono conclusi con l’alloro Costruttori nella bacheca di Borgo Panigale.

La lista dei modelli Ducati in grado di imporsi nel Campionato Mondiale WorldSBK rende immediatamente chiaro come la Casa di Borgo Panigale abbia contribuito in maniera impareggiabile a scrivere la storia del motociclismo.

Il primo dei 20 Titoli Mondiali Costruttori risale al 1991 con la Ducati 888, che ne vinse 3 consecutivi (1991-1992-1993), prima di passare il testimone alla Ducati 916, anch’essa in grado di affermarsi come miglior moto della griglia per 3 stagioni di fila (1994-1995-1996).

Il Titolo del 1998, conquistato sempre dalla 916, autentica icona delle due ruote, diede successivamente il via al periodo di dominio più lungo della storia del WorldSBK con Ducati capace di mettere in serie 7 Titoli Mondiali Costruttori consecutivi tra il 1998 e il 2004, con i modelli 916, 996, 998 e 999. Altri 4 Titoli Mondiali Costruttori sono poi arrivati nel 2006, 2008, 2009 e 2011 con i modelli 999, 1098 e 1198.

Da tre stagioni è la Ducati Panigale V4 R il riferimento tecnologico e prestazionale nella classe regina del massimo campionato professionistico riservato alle derivate di serie. Dal 2019 a oggi la Panigale V4 R ha vinto più di 90 gare e in un 2024 segnato da importanti modifiche regolamentari si è comunque confermata come una moto estremamente veloce e versatile, entrando nuovamente nella storia con 5 piloti diversi capaci di mettere a segno almeno una vittoria all’interno della stessa stagione: dal primo successo di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati, 5 vittorie in totale) all’esordio in Australia, alla vittoria di Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati 4 vittorie in totale) nella Gara-2 del Round di casa a Barcellona, prima dell’inatteso tanto quanto spettacolare successo di Nicholas Spinelli (Barni Racing Team) in Olanda. Poi la clamorosa tripletta di Danilo Petrucci (Barni Racing Team) a Cremona e la perentoria affermazione di Andrea Iannone (Team Go Eleven) in Gara-1 nell’ultimo round ad Aragon.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“La vittoria del nostro ventesimo Titolo Mondiale Costruttori Superbike è sicuramente qualcosa di eccezionale. Arriva in un anno non semplice, dove i regolamenti e il livello sempre più alto del Campionato ci hanno messo alla prova. Siamo comunque riusciti a rispondere nel migliore dei modi, centrando un altro traguardo storico ed importante. Quest’anno, la Panigale V4 R è salita sul gradino più alto del podio con 5 piloti diversi, gli stessi che, con i loro risultati, hanno contribuito a sommare i punti che ci hanno permesso di salire ancora una volta sul tetto del mondo. Grazie quindi a Nicolò Bulega, Alvaro Bautista e ad Aruba.it Racing – Ducati, a Danilo Petrucci, Nicholas Spinelli e al Barni Racing Team, ad Andrea Iannone e al Team Go Eleven, e più in generale, a tutti i piloti Ducati e ai loro team. Infine, come sempre, un doveroso ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze di Ducati Corse che con passione ed entusiasmo hanno abbracciato e superato le sfide di questa stagione!”

Le Ducati Panigale V4 R e Ducati Panigale V2 partecipano ai campionati WorldSBK e WorldSSP rispettivamente dal 2019 e dal 2022 e nel corso di questi anni sono migliorate costantemente grazie al lavoro svolto in sinergia dai tecnici Ducati e Ducati Corse.

Il risultato raggiunto è il frutto di una specifica filosofia aziendale che promuove il continuo scambio di informazioni e tecnologie per contribuire al raggiungimento del massimo risultato sportivo e allo stesso tempo si pone l’obiettivo di lavorare affinché tutti i modelli di serie possano regalare le migliori esperienze di guida agli appassionati.