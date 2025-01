Ducati e Troy Lee Designs stringono un importante accordo in preparazione all’ingresso della Casa di Borgo Panigale nel Supercross e Motocross AMA con la Desmo450 MX. Dopo la vittoria al debutto nell’Italiano Prestige MX1 2024 con Alessandro Lupino e la prossima partecipazione al Mondiale MXGP 2025 con Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini, la strategia Ducati prevede infatti l’arrivo, nel prossimo futuro, nelle gare statunitensi.

L’accordo è stato annunciato il 10 gennaio durante la prima prova dell’AMA Supercross 2025 all’Angel Stadium di Anaheim, tradizionale gara di apertura del campionato americano indoor, con la presenza di Tony Cairoli, pilota e Brand Ambassador Ducati, e di Paolo Ciabatti, General Manager di Ducati Corse Off-Road, oltre ad altri rappresentanti di Ducati e Ducati North America. Il team americano ha esposto nel paddock una Desmo450 MX in versione “proto” con una grafica speciale realizzata dal noto designer californiano.

Le dichiarazioni di Troy Lee, fondatore di Troy Lee Designs

“Siamo entusiasti di questa partnership con Ducati, uno dei marchi più prestigiosi del motociclismo. Le competizioni sono fondamentali per il nostro brand, e ci permettono di sviluppare i nostri prodotti sui terreni più probanti al mondo. Non vedo l’ora, grazie a questa partnership, di scrivere la storia insieme a Ducati.”

La presenza di Troy Lee Designs, con i colori Ducati Corse, proseguirà in altre sette tappe del Campionato AMA Supercross 2025, durante le quali verrà anche esposto un motore Desmo450 sezionato, che permetterà agli appassionati di vedere dal vivo il funzionamento del sistema di distribuzione desmodromico.

La Desmo450 MX sarà anche protagonista di un’esposizione speciale nella Ducati Island, l’area del circuito riservata ai ducatisti nel Gran Premio delle Americhe, in programma sul COTA di Austin, in Texas, il prossimo 30 marzo. Poco dopo, a giugno 2025, la moto sarà disponibile a tutti gli appassionati presso una selezione di dealer europei.

Una moto unica nel panorama mondiale

La Desmo450 MX è l’unica moto da cross al mondo dotata di sistema Desmodromico per il richiamo delle valvole. Questo sistema, utilizzato da Ducati anche in MotoGP e in WorldSBK, consente di raggiungere regimi di rotazione più elevati rispetto ad un sistema tradizionale a molle.

A sua volta, ciò permette ai piloti di ridurre il numero di cambi marcia tra una curva e l’altra a tutto vantaggio delle performance in pista e ancora più importante in partenza, la fase in cui oggi si fa la differenza in gara.

Altra unicità della Desmo450 MX è rappresentata da un’elettronica estremamente evoluta, derivata da quella utilizzata da Ducati in MotoGP, che rappresenta un unicum nel panorama mondiale off-road.

Tra le altre caratteristiche principali della moto da cross Ducati vi è anche un peso da riferimento della categoria e una facilità di guida che, oltre a garantire performance elevate in pista, permetterà a tutti i piloti amatoriali di sfruttare al massimo il monocilindrico 450 made in Borgo Panigale.

Troy Lee Designs Ducati – Calendario date