Sergio Melpignano Senior Italian Open: vince Thomas Gögele

Il tedesco Thomas Gögele, con 197 (64 66 67, -19) colpi, ha vinto il Sergio Melpignano Senior Italian Open, torneo del Legends Tour disputato al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi).

Primo successo sul circuito over 50 per Gögele, che ha saputo tenere salda la leadership sin dal primo dei tre round. Il gallese Bradley Dredge non è riuscito nel sorpasso, confermandosi in seconda posizione con 200 (-16).

Terzo posto tutto inglese con 202 (-14) per Simon Griffiths e Andrew Marshall. Il trofeo di miglior italiano è andato ad Emanuele Canonica, che ha chiuso la gara ottavo con 206 (-10) davanti ad Alessandro Tadini, decimo con 207 (-9). Michele Reale si è posizionato 32° con 213 (-3), Mauro Bianco, 52° con 218 (+2), Gianluca Pietrobono, 60° con 231 (+15).

Il campione uscente, James Kingston, ha concluso al 18° posto con 209 (-7), mentre non è andato oltre la 24esima posizione, con 211 (-5), il brasiliano Adilson Da Silva, leader dell’ordine di merito del Legends Tour.

Il Sergio Melpignano Senior Italian Open – inserito anche nel calendario dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy – ha messo in palio 400.000 euro di montepremi, dei quali 60.000 sono andati al vincitore.

Gögele: “Vittoria entusiasmante, che suggella una settimana fantastica in Puglia”

È raggiante Thomas Gögele nel commentare il suo primo titolo sul Legends Tour. Il 53enne tedesco aggiunge così un altro trofeo in bacheca dopo l’Open des Volcans del 1995 sul Challenge Tour. “Sono entusiasta per un successo che mi ripaga di tanti sforzi. Non è stato facile nell’ultimo round mantenere il distacco su Bradley Dredge e conservare il primo posto. Dedico la vittoria a mia moglie, che mi ha supportato come caddie in gara e guardo al futuro con molta fiducia. Complimenti a tutto lo staff del San Domenico Golf per aver presentato il percorso di gioco in condizioni eccellenti. Amo la Puglia, il clima, il cibo e l’ospitalità. Sarà un piacere tornare qui per difendere il titolo”.

Legends Experience: doppio successo per Williams. In campo anche Donadoni, Tassotti e Paramatti

Nella classifica stableford riservata a 15 amateur, l’inglese Nigel Williams ha conquistato il torneo con 115 punti e si è imposto anche come vincitore dell’ordine di merito della Legends Experience. Gli ex calciatori Paramatti, Donadoni e Tassotti hanno concluso in graduatoria rispettivamente quinto (108), ottavo (107) e quindicesimo (84).

Nella cerimonia di premiazione commozione nel ricordo di Franco Chimenti e Sergio Melpignano

La cerimonia di premiazione si è aperta con un lungo applauso per ricordare Franco Chimenti, storico Presidente della Federazione Italiana Golf dal 2002 al 2024, scomparso lo scorso 3 ottobre e Sergio Melpignano, promotore dello sviluppo del golf e del turismo in Puglia che ci ha lasciati nel 2015. Sono intervenuti: Aldo Melpignano, in rappresentanza della famiglia Melpignano proprietaria del Circolo; Leonardo Gravina, Responsabile Macrozona Sud FIG e Delegato Regionale Abruzzo FIG; Mark Aspland, Chief Operating Officer Legends Tour; Alessandro Rogato, Italian Pro Tour e Direttore Open d’Italia; Monica Cosenza, Presidente San Domenico Golf. Presenti anche Marco Ibello, Delegato Regionale FIG Campania e Giuseppe Mainella, Delegato Regionale FIG Molise.

La Pro Am, con 4 ex calciatori, chiude l’evento

Gran finale dell’evento domenica con la Pro Am del Sergio Melpignano Senior Italian Open alla quale prenderanno parte 30 squadre composte da due professionisti (in gara tutti i 60 partecipanti all’Open) e da tre dilettanti. Si svolgerà con formula Texas Scramble sulla distanza di 18 buche. Tra gli amateur scenderanno in campo nuovamente gli ex calciatori Donadoni, Tassotti e Paramatti. A loro si aggiungerà Giuseppe Incocciati, attaccante che ha vestito le maglie, tra le altre, del Milan e del Napoli.

In campo in memoria di Sergio Melpignano

Il Senior Italian Open ha onorato la memoria di Sergio Melpignano. La sua lungimiranza e la sua determinazione hanno permesso di portare il golf di alto livello in Puglia, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

