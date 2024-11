Michele Ortolani ha vinto con 280 (-8) colpi il Campionato Nazionale Open/Trofeo Franco Chimenti, il prestigioso evento che si è svolto nel ricordo dello storico presidente della Federazione Italiana Golf scomparso recentemente.

Ortolani (70 70 72 68) ha rimontato dalla quarta posizione con un 68 (-4, quattro birdie) e ha terminato la gara alla pari con Luca Cianchetti (71 68 70 71), leader dopo tre turni, e con il brillante amateur Filippo Ponzano (69 72 70 69), risalito dalla seconda, e poi li ha superati con un birdie alla prima buca supplementare.

Sul percorso del Golf Nazionale (par 72), la Coverciano del golf a Sutri (VT), nell’84ª edizione del torneo che ha concluso l’Italian Pro Tour 2024, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla FIG, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, si sono classificati al quarto posto con 283 (-5) Filippo Bergamaschi (suo il titolo nel 2016) e l’altro amateur Bruno Frontero, al sesto con 284 (-4) Marco Florioli e Jacopo Vecchi Fossa, past winner nel 2018 e nel 2021, e all’ottavo con 285 (-3) Enrico Di Nitto, campione uscente e a segno anche nel 2017.

Michele Ortolani

Ieri ha compiuto 28 anni, ha firmato la prima vittoria da professionista dopo una stagione trascorsa sui tour asiatici. Per la prossima i programmi dipenderanno dall’esito della sua partecipazione alla Qualifying School dell’Asian Tour.

“Faccio fatica – ha detto al termine – a trovare le parole per dire quanto sia contento del mio primo successo, giunto dopo una settimana complicata dal vento e dal freddo e frutto di tanto lavoro svolto con il mio staff, che ringrazio. Poi la soddisfazione e l’emozione di averla ottenuta su questo campo e nel torneo in memoria di Franco Chimenti”.

Per l’exploit ha ricevuto un assegno di 7.250 euro su un montepremi di 50.000 euro.

Filippo Ponzano, ventenne torinese, da tempo in maglia azzurra e tesserato per il Circolo Golf Torino-La Mandria, ha dichiarato: “Per me era un sogno arrivare nell’ultimo giorno di gara a competere per la vittoria e quindi sono molto soddisfatto per quanto è accaduto. Sono convinto che l’esperienza mi sarà molto utile per il futuro”.

Ha ricevuto il premio quale miglior dilettante, mentre a Massimo Florioli (44° con 304, +16), padre di Marco e sul gradino più alto del podio nel 1997, è andato quello riservato al miglior senior.

La cerimonia di premiazione

Applausi e commozione alla cerimonia di premiazione, alla presenza dei familiari del Presidente Chimenti.

Sono intervenuti: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Carlo Mornati, Segretario Generale CONI e Commissario Straordinario FIG; Matteo Amori, Sindaco di Sutri e, in rappresentanza della famiglia Chimenti: Ugo, Maria Vittoria e Paola – figli del compianto Presidente – che hanno consegnato i premi speciali al vincitore e al miglior amateur.

La cerimonia è stata condotta da Alessandro Rogato, Presidente del Golf Nazionale. Per la FIG presente Marta Maestroni, Segretario Generale. Per il Comitato Regionale Lazio FIG, presente il Presidente Carlo Scatena.