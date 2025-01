DP World Tour: titolo ad Hatton, bella prova di Migliozzi (8°)

L’inglese Tyrrell Hatton ha vinto con 273 (71 65 68 69, -15) colpi la 36ª edizione dell’Hero Dubai Desert Classic, il primo dei cinque tornei delle Rolex Series del DP World Tour 2025 disputato sul percorso dell’Emirates Golf Club (par 72), a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, dove ha offerto una bella prova Guido Migliozzi, ottavo con 278 (-10).

Hatton, membro della LIV Golf, nel giro finale ha sorpassato con un parziale di 69 (-3, cinque birdie, due bogey) il neozelandese Daniel Hillier, leader dopo tre round e secondo con 274 (-14). In terza posizione con 275 (-13) l’inglese Laurie Canter, anche lui nella Superlega Araba, mentre Rory McIlroy, numero tre mondiale, vincitore delle ultime due edizioni del torneo (quattro in totale dopo quelle del 2009 e 2015), non è riuscito a centrare la tripletta di fila anche se ha fatto una corsa in continua rimonta partendo dal 26° posto iniziale e finendola al quarto con 276 (-12) insieme al danese Niklas Norgaard. Al sesto con 277 (-11) il nordirlandese Tom McKibbin e il sudafricano Shaun Norris e al 31° con 285 (-3) Francesco Laporta.

Tyrrell Hatton, 33enne di High Wycombe, ha firmato l’ottavo titolo sul DP World Tour

Il quinto nelle Rolex Series dopo quelli nell’Italian Open (2017), nel Turkish Airlines Open (2019), nel BMW PGA Championship (2020) e nell’Abu Dhabi HSBC Championship (2021), raggiungendo in vetta alla graduatoria dei plurivincitori lo spagnolo Jon Rahm. Nel suo palmarès figurano anche un successo sul PGA Tour, uno sulla LIV Golf, uno sull’EuroPro Tour e due sul Jamega Pro Golf Tour. Per il titolo ha ricevuto un assegno di 1.530.000 dollari su un montepremi di 9.000.000 di dollari.

Migliozzi (66 73 70 69), alla seconda gara stagionale dopo il 31° posto nel Nedbank Golf Challenge, ha iniziato in quarta posizione, ha poi perso terreno nel secondo round (16°) per risalire in top ten passando per la decima. Ha concluso con un parziale di 69 (-3), frutto di quattro birdie e un bogey. Nella Race To Dubai (ordine di merito) è salito dalla 82ª alla 19ª piazza. Laporta (72 72 71 70), dopo aver superato il taglio di misura (65°), ha poi recuperato con un 71 (-1) e un 70 (-2, cinque birdie, tre bogey). Non ha superato il taglio Andrea Pavan, 80° con 145 (73 72, +1). Stessa sorte per Jon Rahm, 87° con 146 (+2), e per il norvegese Viktor Hovland, 104° con 148 (+4), che erano tra i favoriti.