NaturBio Festival torna l’11 e il 12 aprile 2026 con la sua tredicesima edizione. Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi cerca benessere, prodotti naturali e momenti di condivisione, e che anche quest’anno ritrova la sua casa nel Centro Salesiano di Arese (MI).

Stessa location, stessi orari, ingresso sempre gratuito: cambia la stagione, resta la voglia di incontrarsi, rallentare e prendersi cura di sé.

Un festival pensato per stare bene

NaturBio Festival nasce per creare uno spazio aperto, accogliente e accessibile, dove il benessere si vive in modo concreto e quotidiano.

Due giornate da trascorrere tra espositori selezionati, realtà biologiche e artigianali, prodotti naturali, proposte a km zero e incontri dedicati a uno stile di vita più consapevole.

Benessere, movimento, consapevolezza

Durante le due giornate il programma si riempirà di attività olistiche e discipline dolci: yoga, tai chi, qi gong, pilates, trattamenti, incontri e momenti di approfondimento dedicati al benessere fisico, emotivo ed energetico. Non lezioni frontali, ma esperienze accessibili, da vivere con curiosità e senza rigidità.

Si mangia bene (e con attenzione)

Come ogni anno, il festival ospiterà un’area food curata, con proposte vegetariane, vegane, tradizionali e di ispirazione orientale, preparate con attenzione alla qualità delle materie prime e al piacere di mangiare insieme.

Un festival a misura di famiglia

NaturBio Festival è anche uno spazio pensato per i più piccoli, con laboratori creativi, spettacoli e attività che uniscono gioco, immaginazione e apprendimento. Perché il benessere, qui, è davvero per tutti.

Un appuntamento che parla di futuro, con leggerezza

Da tredici edizioni NaturBio Festival crea connessioni: tra persone, idee, stili di vita. Un festival che invita a prendersi cura di sé, degli altri e del mondo, con semplicità.

11 e 12 aprile 2026, dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito

Centro Salesiano – Arese (MI) – Via Don Francesco della Torre, 2, 20044 Arese MI