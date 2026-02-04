Al via l’Assemblea dei Giovani per il Clima

Milano, 4 febbraio 2026 – Ha preso il via oggi l’Assemblea dei Giovani per il Clima, un nuovo percorso partecipativo promosso dal Comune di Milano nell’ambito del progetto europeo Power-up, pensato per dare spazio alle idee e alle visioni delle nuove generazioni e contribuire alla costruzione di una città più sostenibile e resiliente.

L’Assemblea dei Giovani, in linea con il modello dell’Assemblea permanente dei cittadini sul clima attiva da quattro anni, nasce con l’obiettivo di ascoltare anche la voce delle nuove generazioni, coinvolgendo studentesse e studenti delle scuole superiori milanesi in un percorso strutturato di confronto e lavoro collettivo sui temi legati alla transizione ecologica. Un’occasione per raccogliere punti di vista, bisogni e proposte su temi centrali per la vita quotidiana e per il futuro della città.

“Dopo le esperienze dell’Assemblea Permanente dei cittadini per il Clima e l’Alleanza per le imprese, abbiamo fortemente voluto coinvolgere anche i più giovani nel processo partecipativo sulle tematiche ambientali e sono felice che la risposta sia stata così entusiasta da parte loro – ha spiegato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Sappiamo quanto i cambiamenti climatici, la transizione ecologica e in generale l’ambiente, la giustizia climatica, ambientale e sociale, stiano a cuore soprattutto alle giovani generazioni, che in questi anni hanno dimostrato di avere questi temi al centro delle loro preoccupazioni e delle loro richieste verso le istituzioni. Con questa Assemblea vogliamo quindi ascoltare la loro voce, le loro proposte e soprattutto l’idea che hanno della nostra città presente e futura, per costruirla insieme”.

Il percorso si svilupperà attraverso una serie di incontri durante i quali i partecipanti lavoreranno in gruppi, affiancati da facilitatori ed esperti, su quattro tematiche chiave per il futuro della città: “Fast fashion e moda sostenibile”, “Packaging e modelli di consumo responsabile”, “Partecipazione attiva dei giovani” e ‘Impatto ambientale del digitale’.

L’obiettivo è arrivare alla definizione di proposte, idee e contributi concreti che possano essere integrati nelle politiche cittadine e valorizzati anche in altri contesti urbani, in Italia e in Europa.

Un ruolo centrale è affidato allo YAT – Young Advisory Team, composto da dieci giovani tra i 16 e i 25 anni, che accompagnerà tutte le fasi dell’Assemblea supportando e co-progettando le diverse attività, e al coinvolgimento degli stakeholder della città – associazioni, enti pubblici, imprese, fondazioni e scuole – che contribuiranno con competenze ed esperienze per rendere attuabili gli esiti del percorso.

Con l’Assemblea dei Giovani per il Clima, Milano apre un nuovo spazio stabile di ascolto e confronto con le nuove generazioni, riconoscendone il ruolo attivo nel futuro della città.

Comune di Milano