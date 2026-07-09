ZTL Isola, il Comune aggiorna le regole dopo il confronto con residenti e attività economiche

Milano, 9 luglio 2026 – La Giunta comunale ha approvato oggi una delibera che aggiorna la disciplina della ZTL Isola, attiva tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 19:30 e le 6 del mattino, introducendo alcune modifiche nate dall’ascolto delle richieste emerse durante il periodo di pre-esercizio dei varchi elettronici.

Nel corso della fase di sperimentazione, infatti, l’Amministrazione ha raccolto e valutato le segnalazioni presentate dalle associazioni di categoria, dai residenti e dagli operatori della mobilità condivisa, individuando alcune modifiche in grado di conciliare gli obiettivi di tutela della qualità della vita del quartiere con le esigenze di chi vi abita e vi lavora, come aveva anticipato l’assessora alla Mobilità Arianna Censi nel corso di una Commissione consiliare.

La delibera amplia quindi le possibilità di accesso, transito e sosta durante gli orari di attivazione della ZTL per specifiche categorie. Tra di esse figurano i lavoratori turnisti, operanti presso attività presenti nel perimetro della ZTL e in possesso di un abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10, per i quali viene previsto il riconoscimento di un veicolo per ciascun avente diritto e per gli operatori delle attività economiche, con un veicolo per attività, anch’essi in possesso di un abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10.

Potranno poi entrare nella ZTL anche i veicoli di imprese impegnate nella pulizia, custodia, igienizzazione, manutenzione e gestione continuativa degli edifici, i produttori e rivenditori di pane, prodotti da forno e pasticceria fresca, i mezzi per la consegna di prodotti alimentari freschi, gli operatori della mobilità in sharing per i veicoli destinati alla movimentazione, manutenzione, ricarica e gestione operativa dei mezzi.

A questi si aggiungono i mezzi per i servizi di consegna a domicilio, sia per la grande distribuzione che per il commercio al dettaglio e i veicoli impiegati per la consegna di quotidiani e periodici.

È già attiva dallo scorso 26 giugno l’opzione riservata ai residenti o domiciliati con età pari o superiore a 75 anni: per loro è possibile registrare preventivamente la targa di un familiare, accompagnatore o caregiver abituale. In tal caso, l’autorizzazione ha validità annuale e consente l’accesso senza la necessità di effettuare la richiesta giornaliera. La registrazione della targa può essere effettuata presso il Comando Decentrato di Polizia Locale – Zona 9.

“Queste scelte – dice Arianna Censi, assessora alla Mobilità – sono frutto del dialogo con cittadini, residenti e operatori economici e dell’attento monitoraggio dei dati emersi dal pre-esercizio. Ascoltare le esigenze degli interessati e intervenire con gli opportuni correttivi rappresenta un elemento fondamentale per costruire politiche della mobilità efficaci e condivise, tutelando la vivibilità del quartiere, senza rinunciare alla flessibilità per chi vive e lavora all’Isola”.

Comune di Milano