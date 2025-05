Camminate nella biodiversità in Lombardia

Camminate nella biodiversità. Passeggiate, laboratori e attività nella natura a cura di esperti e guide d’eccezione tra le iniziative volte a far conoscere e dare valore al patrimonio di biodiversità del nostro Paesea partire dall’esperienza della Fondazione nei suoi Beni. Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025

Giornata Mondiale della Biodiversità

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano invita a riscoprire la straordinaria varietà di specie animali e vegetali che, insieme ai loro habitat, rendono unico il nostro Paese.

Lo fà con le Camminate nella biodiversità, l’evento di punta della campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, una ricca proposta di visite speciali con guide d’eccezione che, dopo il weekend appena trascorso, proseguono sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 in numerosi Beni della Fondazione, da nord a sud della Penisola, pensate per osservare da vicino la vita che ci circonda.

Un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, boschi e zone umide, volto a diffondere conoscenze e buone pratiche affinché ciascuno, nelle piccole scelte quotidiane, possa fare la sua parte per la tutela della biodiversità, un patrimonio spesso nascosto ma indispensabile per il futuro del Pianeta e oggi fortemente minacciato.

Il FAI racconterà la biodiversità

Un patrimonio di inestimabile valore e bellezza da conoscere e proteggere, nel contesto dei suoi Beni, e non solo. Il programma delle Camminate, infatti, sarà arricchito dalle iniziative organizzate dalla rete di volontari delle Delegazioni FAI attive in tutte le regioni che, con entusiasmo e straordinaria energia, proporranno oltre 100 visite di approfondimento, passeggiate e percorsi accompagnati da specialisti in tanti e diversi territori.

In Lombardia le proposte toccheranno i dintorni di Milano, dove si potrà scoprire l’evoluzione del brugo, ormai quasi scomparso dall’hinterland, nel Parco delle Groane.

Altre Camminate saranno organizzate in provincia di Mantova con percorsi nel Bosco Fontana; a Pavia e provincia, dove interesseranno il Parco della Sora e Costa Pelata, il crinale che divide la valle del torrente Ghiaie di Montalto da quella del Ghiaie di Borgoratto, chiamata così perché priva di alberi ma caratterizzata da numerose specie vegetali, tra cui le orchidee selvatiche.

A Monasterolo (CR) con la visita serale a Villa Bottini e la proiezione del docufilm Brescia selvaggia; a Teglio (SO), dove natura e tradizione si intrecciano dando vita all’agrobiodiversità alpina. Sempre nell’ambito della campagna #FAIbiodiversità sabato 31 maggio a Monza sono in programma passeggiate alla scoperta del fiume Lambro e della sua importanza per la città, dal punto di vista ambientale e storico-paesaggistico

Il calendario delle visite speciali nei Beni FAI a Milano e in Lombardia

Villa Necchi Campiglio, Milano

Riconosciamo la biodiversità in città

Sabato 24 maggio, ore 11.30

Palazzo Moroni, Bergamo

Passeggiata con il naturalista

Sabato 24 maggio, ore 11 e 15

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Tra antiche pietre e fauna selvatica: un itinerario al Monastero di Torba

Sabato 24 maggio, ore 10.30

Villa e Collezione Panza, Varese

Mondi vicini, mondi lontani: alla scoperta del giardino

Domenica 25 maggio

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

I paesaggi di Villa Della Porta Bozzolo

Domenica 25 maggio