Dal 16 al 22 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, Milano vivrà la prima edizione dei MOBIDAYS, sette giorni dedicati al tema della mobilità urbana sostenibile, accessibile e inclusiva con il Forum della Mobilità al Castello Sforzesco e più di 30 eventi diffusi in vie, piazze e quartieri.

I MOBIDAYS sono realizzati dal Comune di Milano e da AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune in collaborazione con Clickutilities e la direzione creativa di Foll.ia Creative Industry, società che hanno contribuito alla definizione del format, del concept creativo, della comunicazione e dell’esperienza espositiva.

Simbolo dei Mobidays sarà la balena (richiamo fonetico a Moby Dick, il grande cetaceo più famoso della storia della letteratura) disegnata da un bambino, che si appresta a muoversi in una Milano colorata, vivace e divertente. Con questo spirito istituzioni, operatori, imprese, associazioni, scuole, cittadini e cittadine si incontreranno e discuteranno di idee e di progetti per costruire insieme una città sempre più all’avanguardia e sostenibile.

Centro dei MOBIDAYS sarà il Forum della Mobilità che quest’anno sarà ospitato nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. Lì sarà possibile visitare un percorso espositivo sulla mobilità urbana, mettersi alla prova con un’installazione artistica a forma di labirinto e partecipare al ricco calendario di incontri del Forum della Mobilità. Per tutta la durata dei MOBIDAYS saranno offerte scontistiche per la prenotazione e l’uso di bici, monopattini, scooter, taxi e colonnine di ricarica. Per chi partecipa a Traffic Panic, presentando la ricevuta di gioco, sarà possibile accedere ai Musei del Castello Sforzesco con uno sconto del 50% e acquistare il biglietto combinato Pinacoteca e Cripta della Veneranda Biblioteca Ambrosiana al prezzo speciale di 15 euro, anziché 20 euro.

“Milano si muove e continuerà a farlo ma in modo sempre più sostenibile. In un tempo relativamente breve abbiamo raggiunto importanti traguardi, ma è altrettanto importante raccontare le trasformazioni in corso e la visione di città che stiamo costruendo con la partecipazione di tutti. Abbiamo scelto di far convergere negli stessi giorni il Forum della Mobilità e la prima edizione dei MOBIDAYS per rendere visibili e condividere le importanti trasformazioni in atto, che coinvolgono cittadine e cittadini, istituzioni, associazioni e imprese e mettere così in comune esperienze e competenze, promuovere il dialogo e rafforzare la collaborazione necessaria a progettare e realizzare nella nostra città una mobilità sempre più efficiente, attenta alle esigenze delle persone e dell’ambiente”.

Sul palco del Forum della Mobilità si avvicenderanno ogni giorno dibattiti e momenti di approfondimento dedicati ai principali temi della mobilità urbana: accessibilità e pedonalità, trasporto pubblico e taxi, ciclabilità e sharing mobility, cantieri e logistica, con un’attenzione al presente e alla visione che Milano sta perseguendo anche su spazio pubblico, qualità dell’aria e lotta ai cambiamenti climatici.

“Su questi temi di grande rilevanza per lo sviluppo sostenibile di Milano – dichiara Valentino Sevino, Direttore Generale di AMAT – mettiamo a disposizione del Comune e della città, da oltre 25 anni, le nostre competenze trasversali in materia di mobilità, ambiente e territorio con professionalità e passione. Un patrimonio di conoscenze ed esperienza che ha contribuito a dare forma ai contenuti e all’impianto complessivo di questa iniziativa”.

Per tutti i MOBIDAYS, il cortile della Rocchetta accoglierà il percorso espositivo “La Rivoluzione Urbana” e l’installazione esperienziale e ludica “Traffic Panic”. La prima è parte del progetto europeo deployEMDS – European Mobility Data Space che accompagnerà i visitatori in una riflessione sul rapporto tra scelte individuali, servizi, tecnologie, spazio pubblico, qualità della vita e ambiente, raccontando la mobilità di oggi anche nelle sue contraddizioni e aprendo una visione sulla Milano che sarà, attraverso progetti, dati, immagini e approfondimenti. La seconda è nata da un’idea di Follia Creative Industry ed è ispirata alla mobilità contemporanea. Attraverso un gioco per tutte le età, simulerà ciò che quotidianamente viviamo più o meno coscientemente, stimolando consapevolezza e partecipazione.

“Siamo molto felici – afferma l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi – di accogliere nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco una settimana così significativa per la città. Il Castello e i suoi Musei sono una delle mete simboliche di Milano e, anche in questa occasione, sapranno accogliere un pubblico ampio e diversificato. I visitatori potranno non solo vivere le installazioni nei cortili, ma anche scoprire le collezioni d’arte custodite all’interno, riscoprendo quanto sia importante e bello muoversi in città in modo sostenibile per raggiungere i suoi luoghi più iconici”.

I MOBIDAYS prenderanno il via mercoledì 16 settembre con l’apertura del Forum della Mobilità e l’inaugurazione del percorso espositivo e dell’installazione nel Cortile della Rocchetta e i primi dibattiti dedicati al grande tema di Milano città per tutti e tutte. Seguiranno altri sei giorni pieni di iniziative tra dibattiti e tavole rotonde e appuntamenti diffusi in città promossi da realtà pubbliche e private, associazioni e comitati, scuole e università, aziende e cittadini, che contribuiscono ogni giorno al percorso collettivo verso una città sempre più bella, efficiente e sostenibile. Protagoniste degli eventi saranno soprattutto le biciclette. In programma anche tre convegni promossi e ospitati da Assimpredil Ance, A2A e da Confcommercio Mobilità in collaborazione con gli Uffici di collegamento del Parlamento europeo.

Il programma completo, con il calendario degli appuntamenti, i relatori e le iniziative diffuse è pubblicato al seguente link.