Lunedì 5 ottobre il profumo della terra umida e il ronzio operoso della natura hanno fatto da cornice a un momento speciale presso l’Aula Natura allestita alla Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di Paderno Dugnano. Gli esperti del WWF Insubria hanno avuto il privilegio di guidare la giornata di attività sugli impollinatori e il cambiamento climatico dedicata ai piccoli alunni della scuola primaria.

Questo appuntamento segna l’avvio operativo delle attività legate al progetto aGREENment, Strategia di Transizione Climatica aGREENment promossa dal Parco GruBrìa in partenariato con i Comuni di Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Seregno, a WWF Insubria, sostenuta da Fondazione Cariplo e che vede BrianzAcque cofinanziare alcune azioni. Un’iniziativa ambiziosa pensata per trasformare la tutela dell’ambiente in un’esperienza quotidiana, pratica e coinvolgente per le nuove generazioni.

Durante gli incontri, i giovani studenti scopriranno il ruolo cruciale di api e farfalle per l’equilibrio degli ecosistemi e comprenderanno come le alterazioni del clima e le temperature anomale ne mettano a rischio la sopravvivenza. Il percorso non si è limitato alla teoria: attraverso giochi di ruolo e osservazioni dirette, i bambini impareranno come le loro piccole azioni quotidiane — dalla piantumazione di fiori adatti agli insetti alla riduzione degli sprechi — possano trasformarsi in un contributo concreto per contrastare il cambiamento climatico.

Giovedì 8 ottobre: secondo appuntamento alla scoperta degli impollinatori

Il viaggio operativo con gli studenti continuerà giovedì 8 ottobre 2026, quando i piccoli alunni della scuola primaria varcheranno la soglia dell’Aula Natura per il secondo laboratorio sul campo. Accompagnati dagli esperti apicoltori del WWF, i bambini esploreranno il microscopico ed essenziale mondo degli impollinatori.

Da novembre la Secondaria: tecnologia STEM e acqua con le serre idroponiche

A partire da novembre 2026, il testimone passerà agli studenti della scuola secondaria di primo grado, che saranno coinvolti in un modulo formativo innovativo incentrato sul legame tra cambiamento climatico e sostenibilità della risorsa idrica. Gli studenti lavoreranno a un percorso STEM che li vedrà protagonisti nella progettazione e costruzione di serre idroponiche.

Aprile e Maggio 2027: Citizen Science sul territorio

Il percorso formativo culminerà nel periodo compreso tra aprile e maggio 2027, quando gli studenti usciranno dalle aule per vivere l’ambiente da veri giovani scienziati. Sono infatti previste diverse uscite esplorative sul territorio dedicate ad attività di Citizen Science: le ragazze e i ragazzi saranno impegnati sul campo nella raccolta e nel monitoraggio dei parametri ambientali, contribuendo direttamente con le loro rilevazioni alla tutela della biodiversità locale e del monitoraggio del cambiamento climatico.

Con il progetto AgreenMent e la presenza dell’Aula Natura, la scuola di Paderno Dugnano si conferma un vero e proprio punto di riferimento sul territorio, un laboratorio vivo dove la scienza e la tutela dell’ambiente si fondono per educare i cittadini di domani.