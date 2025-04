17 aprile 2025 – Al Comando della Polizia locale di Cinisello Balsamo è arrivato Witcher, un promettente pastore tedesco di 17 mesi.

Questo nuovo componente a quattro zampe rappresenta un significativo passo avanti nell’ampliamento delle capacità operative del corpo di polizia locale.

Witcher sarà specificamente impiegato per le operazioni di ricerca di sostanze stupefacenti, un compito cruciale per contrastare lo spaccio e tutelare la sicurezza della comunità.

Tuttavia, l’introduzione di un’unità cinofila apre un ventaglio di ulteriori e importanti finalità operative, potenziando significativamente l’efficacia della Polizia Locale in diverse aree cruciali per la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Dopo un’attenta selezione che ne ha decretato l’idoneità all’attività, Witcher sta attualmente svolgendo un intenso programma di addestramento della durata di sei mesi, con sessioni di sette ore per tre giorni alla settimana. Questo percorso formativo, condotto in collaborazione con un agente della Polizia Locale, prevede esercitazioni in diversi scenari operativi per garantire la massima preparazione.

Solo al termine di questo rigoroso addestramento, Witcher sarà pienamente operativo e pronto a scendere in campo al servizio della comunità.

Ancora una volta, la Polizia Locale di Cinisello Balsamo dimostra la propria attenzione all’innovazione e la volontà di dotarsi di strumenti all’avanguardia per rispondere con efficacia alle diverse e complesse sfide che il territorio presenta oggi.

L’istituzione dell’unità cinofila rappresenta un investimento significativo nella sicurezza urbana e testimonia l’impegno costante del Comando nel garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.