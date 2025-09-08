Piazza Bettini, al via i cantieri per l’intervento di urbanistica tattica

Milano, 8 settembre 2025 – Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova piazza tattica nel Municipio 7, nell’ambito del programma ‘Piazze Aperte per ogni scuola’, l’avviso pubblico promosso dal Comune di Milano in collaborazione con l’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (AMAT), Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative.

Il progetto di piazza Bettini prevede la pedonalizzazione verso le scuole e il lato commerciale, con mille metri quadri di nuovo spazio riservato alla socialità e il posizionamento di nuovi arredi, quali panchine, piante in vaso, rastrelliere per le bici, tavoli da ping pong e da pic nic.

Rimane sempre possibile l’accesso ai veicoli di emergenza e a quelli diretti alle proprietà private. Il lato est di P.zza Bettini sarà a doppio senso di circolazione, mentre diventa a senso unico via Tonezza (direzione piazza Bettini) dove verrà realizzata una nuova pista ciclabile che collega la piazza con l’asse ciclabile di via Primaticcio.

CS e Ph Comune di Milano